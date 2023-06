Den aarhusianske restaurant Mackie's Pizza har igen fået en sur smiley.

Fødevarestyrelsen besøgte restauranten 16. maj og konstaterede flere problematiske forhold vedrørende rengøringen.

Blandt andet indtørrede produkter, fedtede belægninger og støv, fremgår det i kontrolrapporten.

»Vi er rigtig kede af det her og er i fuld gang med at få rettet op,« siger Irene Lee, der er indehaver af Mackie's Pizza, til B.T.

Dét fandt Fødevarestyrelsen under kontrolbesøget Følgende blev konstateret: Ved kasser med opbevaring af diverse køkkenredskaber og maskiner ses der produktrester på kasserne.

Indvendigt i kølemøbel med opbevaring af diverse dressinger og saucer ses der indtørrede produkter og fedtede belægninger i store plamager.

Hylder med opbevaring af diverse krydderier ses med fedtede belægninger.

Affaldsbeholdere ses med fastsiddende mørke belægninger.

Skuffer i barområde med opbevaring af drikkevarer i flaske ses med støvede og beskidte belægninger.

Køleskab i barområde er støvet og med sorte produktrester.

Rør i køkkenet er med støv og produkter.

Der ses produktrester på spande/bøtter med opbevaring af fødevarer i køleskabe og fedtede belægninger indvendigt i køleskabet.

Mackie's Pizza er nu oppe på at have fået sanktioner for overtrædelser af fødevarelovgivningen på tre af de seneste fire kontrolbesøg.

Det betyder, at restauranten er røget på Fødevarestyrelsens liste over 'virksomheder med dårlig regelefterlevelse'.

Det giver styrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger.

Ekstra rengøring

I det her tilfælde er Mackie's Pizza blevet politianmeldt af Fødevarestyrelsen, hvilket medfører to opfølgende kontrolbesøg, som restauranten selv skal betale gebyr for.

»Det er brandærgerligt. Vi har haft et rengøringsselskab på hver evig eneste nat, men det har altså ikke været nok. Derfor har vi nu speedet op og sat ekstra rengøring på, så vi nu laver nærmest hovedrengøring to gange om ugen. Vi gør virkelig, hvad vi kan,« siger Irene Lee.

Mackie's Pizza på Sct. Clemens Torv i Aarhus har igen fået en sur smiley på grund af dårlig rengøring. Foto: Google Street View Vis mere Mackie's Pizza på Sct. Clemens Torv i Aarhus har igen fået en sur smiley på grund af dårlig rengøring. Foto: Google Street View

Mackie's Pizzas historie går helt tilbage til 1970erne. Restauranten er lokalkendt for sine pizzaer, burgere og rock'n'roll-stemning med legendariske guitarer og signerede fodboldtrøjer på væggene.

Restauranten blev i 35 år drevet af den karismatiske englænder Mickey Lee. Han døde i 2015, og restauranten har siden da været drevet af hans familie.