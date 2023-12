Mange familier kæmper i disse dage mod en masse sygdom, som florerer i samfundet, og nogle endda ekstra meget, da udbuddet af børneparacetamol i stikpilleform er påvirket af en forsyningskrise.

Derfor kan det også undre, at der faktisk er lagre med flere tusinde piller, som butikkerne ikke må sælge.

Hos Coop siger Bettina Ørsnes Larsen, der er afdelingschef for fødevaresikkerhed i detailhandlen, i hvert fald til TV 2, at hun har spurgt Lægemiddelstyrelsen, hvorfor medicinen ikke må komme ned af hylderne og ud og gøre gavn.

For påbuddet om ikke at sælge pillerne hænger sammen med, at myndighederne på grund af manglen har gjort paracetamolen receptpligtig. Dermed er læger med til at vurdere, at de mest trængende får hjælpen.

»Det er jo meningsfuldt, at Lægemiddelstyrelsen gør en indsats, når der er mangel på sådan et vigtigt lægemiddel. Men man kunne jo have givet os lov til at sælge ud af vores lager, for så længe det kommer ud at leve, så vil det i hvert fald gøre mere gavn end på vores lager,« siger Bettina Ørsnes Larsen til TV 2.

Hos Coop vurderer man, at man har mellem 8000 og 9000 piller på deres lagre.

Lægemiddelstyrelsen oplyser, at de – efter i første omgang kun at have stoppet leverancen af stikpillerne til detailhandlen for at sikre nok medicin vinteren over – måtte gå skridtet videre.

Da salget af stikpillerne på apotekerne var højt, gjorde Lægemiddelstyrelsen dem receptpligtige, hvilket altså betyder, dagligvarebutikkerne ikke kan sælge deres.

Manglen på paracetamol har fået folks kreative sider frem, men til B.T. har cheflæge, tidligere børnelæge og næstformand i Dansk Pædiatrisk Selskab, Klaus Birkelund Johansen, forklaret, hvad man kan og ikke kan gøre, hvis ens barn ikke kan få den flydende paracetamol.

Han oplyser blandt andet, hvornår man må dele en paracetamol-pille over, hvilket du kan læse mere om her.