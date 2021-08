Hos Kvickly i Næstved er en del af kunderne i disse dage med i et forsøg, som på mange måder ligner et uundgåeligt skridt ind i fremtiden for den danske supermarkedsbranche.

Den første del af forsøget er en nedkølet pakkeboks, hvor man kan afhente de dagligvarer, man har bestilt på coopmad.dk. Den anden del af forsøget er et kamera, som sidder i boksen.

Kameraet vurderer dit ansigt, når du står og taster din pakkekode for at åbne lågen til de varer, du er kommet for at hente.

Hvis du har købt alkohol, vil det højt intelligente kamera vurdere, om du er gammel nok til at få dine varer udleveret.

»Det kører via en server, hvor man har tastet tusindvis af ansigter ind. Ud fra de ansigter kan algoritmen vurdere, hvor gammel du er. Lige nu har vi sat den til 25. Bliver du vurderet til at være under 25, åbner lågen ikke, og så skal du trykke på en knap for at få en medarbejder ud for at vurdere din alder,« forklarer Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop:

»Det har kørt, siden boksen blev sat i op i starten af juli. Indtil videre har vi kun fået positive reaktioner på det. Nu tester vi det året ud, og så vurderer vi, om det er noget, der skal bredes yderligere ud.«

Coops forsøg med kunstig intelligens kommer i en periode, hvor et identisk tiltag med ansigtsalgoritmer kører i flere britiske supermarkedskæder.

Samtidig kappes supermarkeder i Kina og USA om at være længst fremme med forskellige former for købsoplevelser baseret på kunstig intelligens.

Coops nye koncept, Bestil og Hent, bliver testet i Kvickly i Næstved. Foto: PR Vis mere Coops nye koncept, Bestil og Hent, bliver testet i Kvickly i Næstved. Foto: PR

Også mange andre steder i Danmark testes kunstig intelligens lige nu.

Et godt eksempel er firmaet JustFace, som har fortalt Børsen, at de i dag har kameraer i 30 danske fitnesscentre, som scanner kundernes ansigter og eksempelvis hjælper med at holde øje med, om kunden har betalt.

I slutningen af 2020 indledte Dansk Industri, Google og Alexandra Institute et samarbejde, som skal hjælpe langt flere danske virksomheder til at benytte sig af kunstig intelligens, fordi det kan optimere indtjeningen.

Ifølge Jan Damsgaard, professor på CBS, er Coops ansigtskamera i Næstved et positivt skridt ind i en uundgåelig fremtid, selvom han mener, det er lidt kluntet udført.

»Coop bruger her en god anledning til at se på, hvordan man bruger kunstig intelligens. Det er en algoritme, der vurderer din alder, i stedet for at en kassemedarbejder gør det,« siger Jan Damsgaard:

»Vi kommer helt sikkert til at se meget mere af den her slags i fysiske butikker fremover. Teknologien har vi. Det er mere de etiske spørgsmål, som bremser, at det bare implementeres i dag.«

Mest ekstrem er brugen af kunstig intelligens i amerikanske Amazons butikker Amazon Go eller Amazon Fresh, som der er over 25 af i USA og en enkelt i London.

Her installerer du en app, som er knyttet til din Amazon-konto, hvorefter du går ind i butikken, henter dine varer og går ud igen.

Amazon Go benytter sig i høj grad af kunstig intelligens Foto: David Ryder Vis mere Amazon Go benytter sig i høj grad af kunstig intelligens Foto: David Ryder

Sensorer, kameraer og anden intelligent teknologi følger dig rundt i butikken og registrerer, hvad du har taget med, hvorefter pengene bliver trukket fra din konto.

Og selvom man er langt fra den slags i Danmark, viser det, hvor branchen bevæger sig hen.

»I Europa er der lidt en frygt for det her og en stor debat om, hvad al den data så bliver brugt til. Det er fint at have debatten, den er nødvendig, men det må ikke betyde, at vi kommer langt bagud i forhold til eksempelvis USA og Kina,« siger Jan Damsgaard:

»På mange måder handler det om tilvænning. Se, hvor meget teleselskaberne ved om os i dag. Vi har login med fingeraftryk, ansigtsgenkendelse og telefoner, der logger alt om, hvor vi er, og hvem vi er sammen med. Det er vi jo helt trygge ved. Hvis supermarkederne er helt åbne om den teknologi, de bruger, vænner kunderne sig også til det og synes, det er en fin service.«

Tilbage hos Coop understreger man, at man med kameraerne i Næstved er meget opmærksomme på kundernes reaktioner.

»Nu tester vi det, og hvis der er for mange kunder, der ikke bryder sig om det, så stopper vi med at bruge det igen. Indtil videre har det kørt godt,« siger Jens Juul Nielsen og uddyber:

»Jeg tror, at den her type teknologi bliver mere udbredt med tiden, når folk har vænnet sig til det. Men lige nu bruger vi det kun ved den her pakkeboks i Næstved, og så må vi se.«