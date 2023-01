Lyt til artiklen

Det er ikke kun kostbare vine og dyrt kød, der bliver låst inde i supermarkederne på grund af risikoen for tyveri.

Hos Føtex Food på Frederiksbjerg i Aarhus har man nu set sig nødsaget til at gemme pulverkaffen Nescafé Gold væk.

Det fortæller Henrik Vinther Olesen, som er CSR-chef i Salling Group, der driver kæderne Føtex, Netto og Bilka.

»Nogen har været lidt for livlige med fingrene. Derfor har butikken valgt at placere varen i kundeservice, hvor man skal have betjening for at få varen udleveret,« siger han.

Ifølge Henrik Vinther Olesen er der umiddelbart tale om et lokalt problem. Dog fortæller han, at Salling Group på lige fod med andre dagligvarekoncerner oplever en stigning i antallet butikstyverier, og at tyvene i stigende grad går efter hverdagsvarer.

»Hvor det før var dyrere varer, der blev stjålet, er det i dag mere almindelige varer. Mit gæt er, at det hænger sammen med, at der er nogen, som har færre penge end tidligere,« siger han.

Det samme bekræfter tal databasen Crimestat under Dansk Erhverv.

Her ligger anmeldelser af tyverier af varekategorierne ‘køl og frost’, ‘kolonial’ og ‘øvrigt', som pulverkaffe indgår i, i top tre i den seneste månedsopgørelse fra december sidste år.

Ifølge Henrik Vinter har Salling Group valgt at skrue op for sikkerheden på grund af de stigende tyverier.

»Vi har flere butiksdetektiver ude og holde øje, og så kigger vi også hele tiden på, om vi skal justere den måde, vi videoovervåger på. Varer, som man skal have betjening for at få udleveret, er også en af løsningerne,« siger han.

Nescafé Gold koster typisk lidt over 80 kroner.