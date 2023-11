Det var med en voldsom begejstring, at unge danskere i sommers bestormede diverse forretninger for at få fingrene i den eftertragtede læskedrik Prime.

Men én ting var anderledes i Danmark sammenlignet med det store udland. Der var ikke koffein i. Det laves der så om på nu.

Tirsdag kan danske unge glæde sig til endnu et Prime produkt på hylderne i Salling Group, der har butikkerne Netto, Bilka og Føtex.

Denne gang er der tale om Prime som energidrik. Det fortæller Claus Frederiksen, marketingschef i Bilka, til B.T.

»Det er Prime, som vi alle kender fra i sommer, hvor den er rigtig populær internationalt. Det, der kom dengang, var hydration versionen, som var uden koffein og var til at slukke tørsten. Den version, der kommer nu, er med koffein. Den er blevet justeret til, så den overholder de regler, der gælder i Danmark,« siger han.

Her er den nye Prime, der tirsdag rammer hylderne. Foto: Pressebillede / Salling Group Vis mere Her er den nye Prime, der tirsdag rammer hylderne. Foto: Pressebillede / Salling Group

Den famøse læskedrik, som superstjernerne Logan Paul og KSI står bag, blev af Fødevarestyrelsen i sin originale form forbudt, fordi den indeholder for meget A-vitamin og koffein.

I den nye version, som Salling Group får på hylderne, har man justeret drikkevaren, så den holder sig inden for grænseværdierne i dansk lovgivning. Energidrikken indeholder 100 milligram koffein per dåse på 330 milliliter, oplyser Claus Frederiksen.

Handler det i bund og grund om, at salget og hypen på den prime, som I har i butikkerne nu, er faldet?



»Den er faldet lidt. Men jeg vil også sige, at det er svært at holde det niveau, som den var på i sommer, da den blev lanceret. Det var der ingen, som forventede, at den kunne blive ved med. Men den almindelige hydration prime har fundet et naturligt leje, så det giver god mening at bygge ovenpå med den nye variant,« siger Claus Frederiksen og uddyber:

»Vi vurderer, at der er ret stor efterspørgsel på det her produkt, selvom det er med koffein. Og vi sælger det selvfølgelig under de regler der er, og vi sælger i forvejen en del energidrikke, som er ret populært. Nu tilføjer vi et nyt mærke, som vi tror på, at kunderne gerne vil have.«

Alligevel forventer Claus Frederiksen ikke, at hypen bliver lige så stor som i sommer.

»Jeg håber, det bliver lige så populært, men det er ikke vores forventning, at folk kommer til at stå i kø.«