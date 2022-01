En tillokkende annonce på Facebook med tilbud på blandt andet sko, tøj og ting til hjemmet har fået mange danskere til at klikke nogle af hjemmesidens varer hjem.

Men kunderne har ikke set skyggen af de varer, de har betalt for.

Det kan man læse i de anmeldelser, som 157 danskere har skrevet på Trustpilot den seneste måned. Her er det ikke til at tage fejl af kundernes vrede og utilfredshed over hjemmesiden dalecor.dk.

En af dem, der føler sig snydt, er 56-årige Søren Pedersen fra Holbæk. I slutningen af november faldt han over hjemmesiden, hvorfra han bestilte lyskæder til sit juletræ for 450 kroner.

Online shopping: Det skal du gøre, hvis du er blevet snydt - Er du blevet snydt i en handel på nettet, kan din bank i nogle tilfælde tilbageføre dine penge. Du skal altid først klage direkte til virksomheden, men vil de ikke hjælpe, skal du gå til din bank. - Spær dit betalingskort, hvis du er udsat for bedrageri - Anmeld webshoppen til politiet - Anmeld webshoppen til e-mærket Kilde: Forbrugerrådet Tænk

De kom bare aldrig frem. Og det var her, at Søren Pedersen begyndte at granske hjemmesiden og lagde mærke til nogle mystiske ting. Blandt andet at den københavnske adresse, hvor firmaet påstod at have til huse, slet ikke eksisterede.

Nu har Søren Pedersen lavet et Facebook-opslag samt gruppe for at advare andre mod at falde i den samme fælde som ham.

»Jeg synes, det er grotesk,« siger han, inden han fortsætter:

»Det kan godt være, at jeg udstiller mig selv som et fjols på Facebook ved at skrive, at jeg selv blev snydt – men kan jeg advare andre, så er jeg ligeglad,« siger Søren Pedersen og fortæller, at han har forsøgt at lave en online anmeldelse til politiet, som ikke er lykkedes – og at han derfor har tænkt sig at møde op fysisk og anmelde det på hans lokale politistation mandag.

Kunne du selv have gjort mere for at tjekke op på hjemmesidens troværdighed?

»Ja, jeg gik desværre for sent ind på Trustpilot, for det var først her, at jeg kunne lugte lunten.«

46-årige Jan Rosengren fra Odense havde heller ikke set nogle advarsler for hjemmesiden, da han faldt over deres annonce på Facebook. Så den 46-årige odenseaner klikkede ind på hjemmesiden og vurderede, at den så både professionel og troværdig ud.

Men da der var gået uger, hvor han ikke havde fået leveret de sko, han havde betalt 300 kroner for, skrev han til firmaet. En, to, tre – syv mails sendte han afsted. Men intet svar kom retur.

Jan Rosengren havde modtaget et trackingnummer sammen med sin ordrebekræftelse, men da han ringede til pakkefirmaet DAO for at høre, hvor hans pakke var, kunne de fortælle ham, at trackingnummeret tilhørte en anden mands pakke.

»Det skal stoppes det her svindel. De udnytter, at folk gerne vil have et godt tilbud,« siger Jan Rosengren.

41-årige Kris Nørgaard Jakobsen Foto: PRIVATFOTO Vis mere 41-årige Kris Nørgaard Jakobsen Foto: PRIVATFOTO

Ligesom Jan Rosengren føler 41-årige Kris Nørgaard Jakobsen sig også godt og grundigt taget ved næsen.

»Jeg sad bare og scrollede på Facebook, da annoncen for hjemmesiden kom frem. Jeg kendte ikke til siden, men jeg manglede vinterstøvler og kunne se, at de havde et godt tilbud,« siger Kris Nørgaard Jakobsen, der bor i Haderslev.

Men støvlerne har hun aldrig modtaget, og de 239 kroner, hun betalte for dem, ser hun nok ikke igen.

»Det er ikke mange penge – men det bliver en principsag for mig. Jeg synes ikke, at det er i orden, at nogle firmaer ødelægger nethandlen for andre firmer. Det skaber jo en mistillid hos kunderne, når sådan noget her kan ske,« siger Kris Nørgaard Jakobsen.

Det har ikke været muligt for B.T. at komme i kontakt med ansvarshavende fra firmaet bag hjemmesiden dalecor.dk