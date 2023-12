Loyale seere af serier som 'The Boys', 'Citadel' og 'Nicklas Pranker' må i fremtiden forberede sig på at blive forstyrret af reklamer, når de streamer.

Ellers må de til lommerne.

Allerede fra 29. januar vil amerikanske seere kunne støde på reklamer hos Prime Video. Det skriver mediet The Verge.

'Dette vil give os mulighed for at fortsætte med at investere i overbevisende indhold og blive ved med at øge denne investering over en lang periode,' skriver Prime Video USA til deres kunder.

Der er også muligheden for at se Prime Videos indhold helt uden forstyrrelser, men med det stiger abonnementsprisen også med tre dollar – svarende til 20 kroner – mere om måneden.

Prime Video Danmark har endnu ikke meldt noget ud om, hvornår præcist de danske kunder kan forvente at støde på reklamer, men allerede tilbage i september meldte Prime Video ud, at reklamerne var på vej.

»Det er helt tydeligt, at det er et enormt presset marked, hvor forretningsmodellerne ikke har vist sig at holde – eller i hvert fald ikke holder længere. Så nu skærer man indhold fra for at finde besparelser, hæver priserne over en bred kam og begynder så at opfinde de her produkter, der indeholder reklamer,« sagde B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, tilbage i september.

Tidligere har streamingtjenester som TV 2 Play, Viaplay og Discovery også indført reklamer på deres billigste abonnementsløsninger.

1. november i år kom turen til Disney+, der nu også viser reklamer, hvis du har det billigste abonnement.

B.T. har tidligere lavet en stor test af samtlige streamingtjenester, der er tilgængelige i Danmark. I testen blev Prime Video vurderet til at være god til prisen, men det var en anden tjeneste, som løb med sejren som testvinder. Det kan du læse mere om her.