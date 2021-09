Der opstår den ene rekord efter den anden, når boligmarkedet skal opgøres.

Nu er det lejeboligerne, der er i søgelyset for rekorder. Der er nemlig det største fald i ledige lejeboliger siden 2011.

Faldet i andelen af ledige lejeboliger ses over hele landet, og det gælder også for Odense, viser en ny opgørelse fra EjendomDanmark i en pressemeddelse.

En af dem, der mærker det store fald i mulige lejemål, er Caja Kaae Frederiksen.

Hun er fra Hjørring og er på jagt efter en lejebolig i Odense - men nemt går det ikke.

»Det er rimelig svært, og det er frustrerende,« siger Caja Kaae Frederiksen.

Den 22-årige nordjyde har fået en elevplads i et fitnesscenter i Odense og skal derfor flytte til byen.

»Det er virkelig stressende at søge bolig. Jeg har en hverdag, der skal løbe rundt, og så skal jeg samtidig kæmpe for at finde en lejlighed,« siger Caja Kaae Frederiksen.

Jannick Nytoft, der er adminsterende direktør i EjendomDanmark, siger i pressemeddelsen, at faldet skyldes, at der flytter lejere ind i flere af de lejeboliger, der før stod tomme – mens der er færre, der flytter ud.

»Behovet efter små lejeboliger er stort, for de er jo i sagens natur også billigere end dem, der er større,« siger Jannick Nytoft.

Netop en mindre lejebolig var også det, som Caja Kaae Frederiksen havde håbet på.

»Jeg havde håbet på en lejlighed for mig selv, og jeg vil ikke sige, at jeg er kræsen. Men det skal være i min prisklasse, og det kan være svært.«

Det er typisk de mindste lejemål, der er allerstørst efterspørgsel på, men de større lejemål bliver også revet væk.

»At det nu særligt er de større lejeboliger, der rykker nye beboere ind i, tyder på, at der er mange med behov for mere plads. Det kunne være børnefamilierne, eller at de studerende finder sammen og deler en lejlighed,« siger Jannick Nytoft.

Caja Kaae Frederiksen har også overvejet at finde en større lejlighed, hvis der kommer en på lejemarkedet.

»Jeg har overvejet, om jeg skal forsøge at finde flere studerende, så vi kan finde et større lejemål sammen,« siger hun og fortsætter:

»Altså lige nu bor jeg i noget midlertidigt, hvor jeg kan bo her i en måned. Men det er så stressende, at jeg skal være ude om en måned.«