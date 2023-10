At næsten 200 kunder endte med maveonde og diarré har gjort det af med et spisested i Aarhus.

For her er Memets Delikatesse nu gået konkurs.

Som kurator Jan Bech udtrykker det til TV 2 Østjylland:

»Hvis folk stopper med at handle der, fordi man kan læse i avisen, at folk bliver syge af maden, så er det jo ikke god reklame. Den slags kan hurtigt vælte læsset,« lyder det.

Det var sidst i august at to hold af ingeniørstuderende inden for få dage blev syge efter at have fået wraps fra Memets Delikatesse til deres fællesspisninger.

Efterfølgende kostede det også en sur smiley og en bøde fra Fødevarestyrelsen på 20.000 kroner.

»Sygdom vurderes at være forårsaget af E.coli-bakterier,« lød det dengang i rapporten fra kontrollanterne.

Hos Statstidende fremgår det, at konkursen er iværksat 29. september, og at eventuelle økonomiske krav mod spisestedet skal være gjort inden for fire uger fra den dato.

Det er ikke første gang, at bagmanden Memet Kocak prøver at gå konkurs.

Jyllands-Posten har tidligere beskrevet, hvordan han i 2021 gik konkurs med en stribe madsteder, der ligeledes hed Memets Delikatesse.

Det skete efter sure smileyer, bøder og kritik fra tidligere ansatte i forhold til fødevaresikkerheden.

I januar 2022 forsøgte han sig så igen.

»Jeg vil gerne rette op på fejlene og komme videre. Jeg tager skylden for det, der skete i de gamle butikker,« lød det dengang til Jyllands-Posten.

Nu er det så endnu engang slut.