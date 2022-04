Selvom påsken er forbi, er interessen for æg ikke kølet af. Tværtimod.

Faktisk toppede søgningerne efter et godt tilbud på æg tirsdag 19. april, hvor æggejagten ligefrem slog rekord.

I hvert fald hos eTilbudsavis-appen, der samler og sammenligner tilbud fra danske tilbudsaviser.

På den éne dag registrerede de knap 2.800 søgninger efter tilbud på æg. Det er det højeste antal nogensinde.

Og det kommer bag på Morten Bo, der er medstifter af eTilbudsavis-appen.

»Vi forventede det overhovedet ikke. Det er uhørt. Der har været tæt på 50 procent flere søgninger efter æg i tirsdags, end der plejer at være dagene efter påske,« siger han og fortsætter:

»Og det er interessant, at efterspørgslen stiger markant lige den dag, der kommer meldinger om, at priserne forventeligt vil stige.«

For det var netop 19. april, at DR bragte nyheden om, at æg kan komme op at koste 6-7 kroner stykket.

Udmeldingen kom fra Steen Bitsch, direktør i andelsgrovvareselskabet Vestjyllands Andel og bestyrelsesmedlem i Dava Foods. Det satte efter alt at dømme gang i søgningen på tilbud på æg blandt danskerne.

Hans bemærkning har dog vist sig at være taget »ud af en kontekst« Det siger han fredag i Landsbrugsavisen:

»Det er ikke sikkert prisstigningerne rammer seks kroner, men meningen var, at folk skal forstå, at det her er alvor. Det er lidt efter princippet: Sigter du efter solen, rammer du månen. Det var for at sige noget, som forbrugerne virkelig hører, så man kan godt lidt sige, det var et mediestunt,« lyder det fra Steen Bitsch.

Uanset hvad har danskere, der har høns i baghaven, kunnet prise sig lykkelige, mens andre nu overvejer at investere i deres eget fjerkræ og blive selvforsynende på æggefronten.

En af dem er 32-årige Ditte Larsen fra Brande.

»Da jeg hørte, at prisen på æg måske vil stige så meget, så tænkte jeg 'åh nej',« siger hun til B.T. og fortsætter:

»Vi har tidligere haft høns, så hvis prisen rent faktisk stiger så meget, så kan det vist godt betale sig at renovere hønsehuset og få dem igen.«

Holder forudsigelsen stik, vil det betyde priser på mellem 60 og 70 kroner for en bakke med ti æg.

Årsagen skal findes i de stigende priser på foder til høns (hvede og majs, red.) og den energi, som krigen i Ukraine forårsager.

Andre overvejer helt at undvære deres blødkogte morgenæg eller frokostomeletten, hvis priserne på æg stiger så voldsomt.

I B.T.s eget kommentarspor på Facebook lyder meldingerne blandt andet:

»Så stopper man så bare med at spise æg«, »Ja, så kan de brænde inde med deres æg« og »Aldrig i livet om jeg vil give det«.