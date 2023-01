Lyt til artiklen

Detailbranchen er særdeles opmærksomme på, at der under et kontrolbesøg er fundet helt op til 13 år gammelt kød hos den store slagterikoncern Skare Meat Packers.

»Vi ser med meget stor alvor på Skare Meat Packers kontrolrapporter og er i øjeblikket ved at efterforske sagens indhold,« lyder det fra Salling Groups kvalitetsdirektør, Carina Jensen, til B.T.

Onsdag er det kommet frem, at Fødevarestyrelsen har beslaglagt 250 ton gammelt kød hos slagterikoncernen Skare Meat Packers, der også er blevet politianmeldt.

Det har Fødevarewatch først beskrevet.

Men selv om man hos Salling Group altså får leveret kød fra slagterigiganten i Vejen, er man indtil videre ikke bekymret over at skulle have fået gammelt kød.

Dog har man bemærket, at problemet med det gamle kød har været, at selskabet ikke har kunnet fremvise dokumentation – og dermed såkaldt sporbarhed – på kød, der er mere end fem år gammelt.

»Vi har ingen indikationer, fra hverken myndigheder eller leverandør om, at vores produkter er omfattet, men der er et ufravigeligt lovkrav om sporbarhed, hvilket alle vores leverandører skal overholde – uanset om det vedrører leverancer til os eller ej,« lyder det videre fra Carina Jensen fra Salling Group, der står bag Føtex, Bilka, Netto og Salling, i et skriftligt svar:

»Vi følger derfor sagen på tætteste hold.«

B.T. har været i kontakt med flere af de store detailkæder for at høre, om de får leverancer fra Skare Meat Packers.

Fra Rema 1000 lyder det i et kort skriftligt svar, at »vi har ikke noget kød, som er en del af det her.« Yderligere uddybning har ikke været mulig at få.

Coop oplyser, at man hverken køber fersk eller frossent kød fra Skare Meat Packers til koncernens kæder: SuperBrugsen, Kvickly, DagliBrugsen, Coop 365 Discount og Irma.

Fra kommunikationsdirektør Morten Vestberg fra Dagrofa, der står bag Meny, Spar, Min Købmand og Letkøb, lyder det i et skriftligt svar: »Vi har ikke nogen fast samhandel med dem, hvilket vi heller ikke har planer om at få.«

Skare Meat Packers i Vejen er ramt af bekyldninger om fusk med datoerne på kød. Foto: Claus Fisker Vis mere Skare Meat Packers i Vejen er ramt af bekyldninger om fusk med datoerne på kød. Foto: Claus Fisker

Det var i forbindelse med et kontrolbesøg i december, at Fødevarestyrelsen fandt det gamle kød i et frysehus, hvor der blandt andet var entrecotesteaks fra 2014, striploinsteaks fra 2014, oksestriploin fra 2011 og oksestege fra 2010.

»Jeg må sige, at det er en sjælden sag. Jeg kan ikke komme på, at vi har fundet så store mængder gammelt kød, også i forhold til den manglende sporbarhed,« siger Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold.

Det lyder videre, at det i sig selv ikke er ulovligt at have gammelt kød liggende, men det er ulovligt ikke at kunne fremvise dokumentation – og dermed såkaldt sporbarhed – på kødet.

Politianmeldelsen mod Skare Meat Packers omfatter tre punkter. Den manglende sporbarhed på de 250 ton kød, at kontrollanterne i første omgang ikke fik lov at komme ind, at noget kød var ommærket med nyt oprindelsesland.