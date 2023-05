Mange danskere går lige nu og tæller ned til, at de skal på sommerferie i udlandet.

Men har du købt dine flybilletter via en flybilletportal, bør du måske lige tjekke dem efter en ekstra gang.

Særligt bør du være på vagt over for ord som 'self transfer' eller 'egen transfer', hvis du mellemlander på rejsen.

I tilfælde af forsinkelser og aflysninger risikerer du nemlig at hænge på alle udgifter til den flyrejse, du missede, hvis du købte egne transferbilletter via en flyportal.

»Det kan blive rigtigt dyrt. Hvis I for eksempel tager fire personer af sted, og I bliver et par timer forsinket med den første flyver, og dermed ikke når jeres fly videre, så skal de (billetformidlerne, red.) ikke kompensere det,« siger Lars Arent til B.T.

Han er leder af Forbruger Europa under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor man lige nu behandler flere klager fra flypassagerer, der er havnet i en sådan situation.

Passagererne har ikke været opmærksomme på, at det ikke var en sammenhængende rejse, de købte, men derimod to enkeltrejser, og at flyselskaberne derfor ikke har noget ansvar for den samlede rejseplan.

»Det er i høj grad den slags sager, der afslører de mest frustrerende og brutale oplevelser for de passagerer, der ikke har været nok opmærksomme,« forklarer Lars Arent om flyportalernes nye forretningsfidus, der nemt kan koste den flyrejsende 30.000-40.000 kroner for nye billetter i sidste øjeblik plus hoteller.

»Når der står 'egen transfer' eller 'self transfer', så har det den voldsomme konsekvens, at forsinkelser og aflysninger, der forstyrrer din flyrejse undervejs, ender med at blive dit eget problem.«

»Det vil sige, at du mister de penge, du har brugt på rejsen, plus du står i en lufthavn og skal inden for meget kort tid nå at købe nye flybilletter til at komme videre. Og når du køber nye flybilletter med kun få timers varsel, er de typisk rigtigt dyre. Og hvis det samtidig viser sig, at der ikke er flere afgange samme dag, skal du tjekke ind på hotel for at komme videre næste dag,« siger han.

Sammen med Trafikstyrelsen anbefaler Forbruger Europa, at man som flypassager særligt tjekker de vilkår, der gælder, når man køber flybilletter med mellemlandinger på rejsen:

»Vi går ikke ud og siger, at man decideret skal lade være med at købe sine billetter gennem en flyportal, men man skal være ret bevidst om, at nogle af de her portaler har alternative måder at sammensætte rejser på,« siger Lars Arent og fortsætter:

»Hvis du skal mellemlande, så book ekstra lang tid til flyskifte. Det er også en rigtig god idé at booke én samlet rejse, så flyselskabet skal hjælpe dig hele vejen, hvis du ikke når dit videre fly.«