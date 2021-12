Skal man have en frisk coronatest for at komme på skiferie? Kan børnene bare rejse med frit? Og må der danses nytårsaften på hotellet?

Spørgsmålene fra danske ferierejsende om mylderet af forskellige rejserestriktioner står i kø.

De ved de alt om i den danskejede rejsevirksomhed Happydays, der primært sælger kør selv-ferier til feriedestinationer i Europa. Herunder skirejser.

»De skiftende rejserestriktioner er lidt af et mareridt. Det gik lige så godt i efteråret, og så kom den her omikronvariant, som gør folk meget usikre,« siger administrerende direktør Karin Wenzel fra Happydays.

Firmaet har lavet en meget populær og rost vejledning til rejserestriktioner i ti europæiske lande, som nærmest daglig bliver opdateret.

»Generelt er der i øjeblikket ingen af vores rejsemål, der er lukket ned for danskere – slet ikke som færdigvaccineret. Tyskland er det eneste land, hvor vi bliver betragtet som et højrisikoland,« tilføjer Karin Wenzel.

Hun har fingeren på pulsen i forhold til rejserestriktioner, fordi hun hver dag selv sammen med en kollega orienterer sig via firmaets netværk om eventuelle ændringer.

»Budskaberne ændres hele tiden, så hvis man skal af sted på ferie, er man nødt til at tjekke op på restriktionerne lige op til afrejse for ikke at få en træls overraskelse,« lyder hendes vigtigste råd.

Her kommer nogle af de vigtigste ledetråde, som det aktuelt ser ud på de mest populære rejsemål ifølge Happydays vejledning med tips og praktiske råd:

Tyskland:

»Inden ankomst til Tyskland skal man udfylde en digital indrejseformular. Det gælder dog ikke, hvis man kun kører igennem landet i transit uden unødigt ophold (toiletbesøg og ophold på rasteplads er tilladt, hotelovernatning er ikke).«

»Flere delstater har som eksempelvis Schleswig-Holstein indført den såkaldte 2G+-regel – altså krav om både en frisk, negativ test og et gyldigt vaccinations-/immunitetspas. Det gælder eksempelvis ved både besøg på restaurant og hotel.«

»Mundbind kræves næsten overalt indendørs. Stofmundbind og visirer godkendes ikke – brug de såkaldte FFP2-masker for at være helt sikker.«

»Reglerne kan variere meget fra det ene lokalområde til det næste, da delstaterne i høj grad selv bestemmer restriktionerne. Derfor er det en god idé at orientere sig hyppigt. Eksempelvis ventes det tirsdag at blive bestemt på et møde på delstatsniveau, i hvilket omfang der må danses til fester nytårsaften.«

»Hvis man ikke er færdigvaccineret, skal man ved indrejse i karantæne i ti dage.«

Østrig:

»Østrig åbnede 12. december efter en hård nedlukning i november. Derfor kan man godt som færdigvaccineret tage til Østrig. Der er i øjeblikket ikke krav om indrejseformular, da Danmark ikke betragtes som et højrisikoland.«

»Til gengæld skal der vises coronapas fra vaccination/immunitet på restauranter, hoteller, ved fritids- og sportsaktiviteter, lukkede lifter og kulturelle faciliteter. Negativ test i sig selv er ikke nok.«

»FFP2-maske kræves på alle offentlige inderdørsarealer og på restauranter på vej til eller fra siddepladerne. Restauranter lukker senest klokken 23, og natforplejning samt afterski er i øjeblikket ikke muligt.«

»Vaccinationsattester er gyldige i ni måneder fra fuld vaccination mod tidligere 12 måneder.«

»Børn under 12 år er fritaget for 2G-reglerne (dog ikke i Wien). For børn mellem 12 og 18 år gælder særlige regler. Ikke fuldt vaccinerede kan blandt andet få et såkaldt 'Holiday Ninja Pass'.«

»Også som turist kan du blive hurtigtestet gratis i Østrig. Der kræves ikke coronapas for transit gennem Østrig.«

Italien:

»Også i Italien har man indført 2G+-reglen, så man skal både være færdigvaccineret for at rejse ind og kunne også vise en negativ test. Børn under seks år er fritaget for at fremvise test.«

»Negativ test kan være i form af pcr-test (maks. 48 timer gammel) eller kviktest (maks. 24 timer gammel).

Vaccinationspasset gælder desuden nu kun for fuld vaccination – dvs. 14 dage efter SIDSTE stik (andet stik).«

»Desuden skal man have en digital indrejseformular. Selvom man ikke nødvendigvis bliver bedt om at vise dPLF-formularen, anbefales det at have en i forhold til eventuel smitteopsporing.«

»Ikkevaccinerede skal gå i isolation i fem dage ved indrejse.«

»Coronapas skal også vises på indendørs restauranter og lukkede skilifte.«

»Alle testcentre i Italien er private, og her opkræves et (forholdsvis højt) gebyr for både kviktest og pcr-test.«

Frankrig:

»Man kan rejse til Frankrig uden de helt store problemer, hvis man har et coronapas og en negativ test, der er maksimalt 72 timer gammel. Alle skal også udfylde og medbringe en tro-og-love-erklæring på, at man er rask inden indrejse.«

»Men hvis man skal gå på restaurant og bo på hotel, skal man enten have coronapas eller en test, der er maksimalt 48 timer gammel. Hvis du har vaccinationspas, er der intet krav om yderligere test i løbet af dit ophold.

Har du immunitetspas som tidligere smittet, må din positive covid-19-test højst være seks måneder gammel.«

»Man skal også vise coronapas ved indgang til forlystelsesparker, museer, storcentre, bådture m.m.«

»Børn på 0-11 år er fritaget for at vise coronapas.«

»Der er krav om at bære mundbind indendørs – undtagen når man spiser og drikker. Der er også krav om at bære mundbind i offentlig transport og taxaer – og manglende mundbind kan i disse situationer udløse bødestraf.

Visir er ikke tilladt som erstatning for mundbind.«

Sverige:

»Sverige indfører krav om coronapas eller negativ test ved indrejse for danskere pr. 21. december.«

»Desuden kræves der vaccinationspas, hvis man har planer om at deltage i arrangementer med over 100 deltagere. Her er en negativ test ikke nok.«

»Der er i øvrigt ikke krav om brug af mundbind eller coronapas under ophold i Sverige.«