Drømmer du om at drive et hospital, sundhedscenter, luksushotel eller noget helt fjerde? Så har du nu muligheden.

Det kræver dog en god og solid pengepung.

Ejendommen, der i dag danner ramme om Capio Privathospital Skørping, er blevet sat til salg af den nordjyske rigmand Jørgen Enggaard.

Prisen? 19,5 millioner kroner for den slotslignende ejendom på 5.856 kvadratmeter.

Jørgen Enggaard.

»Jeg har været en del af en større ejerkreds i godt 30 år og blev for knap fem år siden eneejer. Det har været en spændende periode, hvor et stort antal patienter fra hele landet og sågar udlandet er rejst til Skørping for at blive behandlet i de helt unikke omgivelser.«

»Nu er der så mulighed for, at bygningen kan finde nyt liv med nye aktiviteter inden for hospitalsdrift, sundhedscenter, luksushotel eller lignende,« udtaler Jørgen Enggaard i en pressemeddelelse.

Selve grunden er 39.561 kvadratmeter. Udover hovedbygningen, får du også 14 boliger med i prisen.

Det er Poul Erik Bech, erhvervsmægler i EDC Erhverv, der står for salget. Ifølge ham er det ikke hverdagskost, at en lignende bygning bliver udbudt til salg.

Grunden er samlet 39.561 kvadratmeter.

Hovedbygningen rummer blandt andet en stor reception med udgang til parken, operationsstuer, kontorer, opholdsstuer og 24 værelser med eget badeværelse samt møderum.

»Det er nærmest kun fantasien, der sætter grænser for, hvad stedet kan anvendes til,« lyder det fra Poul Erik Bach.

Grunden, der er opført i 1906, er beliggende midt i Rold Skov i Skørping.

Årsagen til salget skyldes, at det nuværende privathospital flytter fra grunden til nytår.