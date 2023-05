Ikke en, ikke to, ikke tre, ej heller fire, men hele fem gange har den en og samme restaurant i Østjylland fået en sur smiley – og det er på blot ni måneder.

Sidste gang Fødevarestyrelsen besøgte Restaurant Himmel & Hav var den 5. maj.

Her konstaterede styrelsens tilsynsførende blandt andet, at det stod skidt til med rengøringen.

Restauranten, der ligger ved Kysing Strand i Odder Kommune, endte derfor med at blive politianmeldt.

Ifølge kontrolrapporten blev der blandt andet fundet 'hvide, skimmellignende belægninger' i blæseren i et køleskab, og i en røremaskine i køkkenet var der 'produktrester' og 'sorte, skimmellignende belægninger'.

Kontrolrapporten beretter også om 'grønne belægninger' på døren ind til et kølerum, 'belægninger af skidt' omkring gulvlisten, 'produktrester' omkring ben til hylder i kølerummet og 'sorte skimmellignende belægninger' omkring elboksen.

Hertil blev der også konstateret skimmellignende belægninger flere steder i restaurantens pizzaafdeling, hvor der desuden var snavset i og omkring håndvasken.

Bjørn Olsen, som er kok og har Restaurant Himmel & Hav, forklarer i en mail til B.T., at der på dagen for kontrolbesøget ikke havde været åbent i fire dage, og at der skulle til at gøres klar til pizza-åben om aftenen.

»Proceduren i pizzaafdelingen er den for nuværende, at der rengøres på dagen, hvor der er åbent – hvilket p.t. er én gang ugentligt. Derfor kunne de netop finde noget her, da kølebord havde været slukket i en uge og netop tændt,« skriver Bjørn Olsen.

Foruden politianmeldelsen for mangelfuld rengøring har Restaurant Himmel & Hav også fået en bøde på 5.000 kroner, fordi Fødevarestyrelsen konstaterede problemer med restaurantens egenkontrol.

»Desværre var alt ikke 100 procent o.k., tidspunktet for besøget ikke optimalt, vi er ikke perfekte, men bestræber os på at have orden i sagerne,« lyder det i mailen fra Bjørn Olsen.

Noget tyder da også på, at bestræbelserne slet ikke har været hårde nok.

Under et kontrolbesøg i foråret sidste år blev der givet en indskærpelse (mellemglad smiley, red.) på grund af problemer med fødevarehåndteringen, og i sensommeren fik restauranten to sure smileyer i træk på grund af mangelfuld rengøring.

Henimod slutningen af sidste år fulgte så igen yderligere to sure smileyer. Dog ikke på grund af rengøringen, men fordi restauranten ikke havde hængt den forudgående sure smileyrapport op.

Først i februar i år lykkedes det Restaurant Himmel & Hav at få en glad smiley, men glæden var kortvarig, og restauranten har igen en sur smiley.

B.T. har efterspurgt en kommentar fra Bjørn Olsen om, hvorfor han har så svært ved at overholde fødevarelovgivningen, men han har ikke svaret på spørgsmålet.