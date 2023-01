Lyt til artiklen

Rema 1000 dropper nu svinekød fra kødfirmaet Skare Meat Packers.

Det skriver Fødevarewatch.

Det sker, efter at det tidligere i januar kom frem, at en del af firmaets kød ikke kunne spores, og der derfor var tvivl om kødets alder og holdbarhed. Det vakte især overskrifter, da der blev fundet kød, der var helt op til 13 år gammelt.

Kæden vil i stedet få svinekød fra Danish Crown og Himmerlandskød, oplyser kommunikationschef Jonas Schrøder. Rema 1000 vil stadig samarbejde med pålægsafdelingen af Skare Food og varemærket Defco.

Oksekød har Rema 1000 ikke fået fra firmaet i mange år, skriver Fødevarewatch.

Det var Fødevarestyrelsens rejsehold, der gjorde det opsigtsvækkende fund af 250 ton kød, der førte til en politianmeldelse af firmaet og en beslaglæggelse af kødet.

»Jeg må sige, at det er en sjælden sag. Jeg kan ikke komme på, at vi har fundet så store mængder gammelt kød, også i forhold til den manglende sporbarhed,« sagde Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold.

Ifølge Kurt Skare, der ejer firmaet, var kødet dog fint og uden fejl.