»Er det allerede jul?«

Sådan lød spørgsmålet søndag formiddag, da en kunde i REMA 1000 i Hundested tweetede et billede af en ordentlig gang juleslik, som er blevet stillet op i butikken.

I REMA 1000-regi er svaret på det spørgsmål 'ja'.

Allerede i dag, søndag, 44 dage før decembers start og 70 dage før juleaften, har REMA 1000 rullet det tunge juleslik-arsenal ud i butikkerne.

REMA 1000 er gået i gang med julesalget. Vis mere REMA 1000 er gået i gang med julesalget.

»Det er lidt blevet en tradition, at vi starter salget af juleslik her omkring efterårsferien. Det sker sådan set i hele branchen,« siger Jonas Schrøder, kommunikationschef for REMA 1000:

»Vi ville ikke stille det frem, hvis ikke det blev solgt. Der er mange, der synes, det er hyggeligt allerede nu.«

Men vi er midt i oktober Er der virkelig så stor appetit på juleslik?

»Det sælger mere, end du tror. Det er meget populært.«

Hvad mener du om, at butikkerne allerede nu sælger juleslik?

Udvander man ikke julen ved at forlænge den med et par måneder?

»Nej, det udvander ikke noget, at man forlænger hyggen lidt. Der er selvfølgelig nogle, der synes, det er lige tidligt nok, og så får vi lidt sjove beskeder på sociale medier. Men de er også velkommen til at lade være med at købe det,« siger Jonas Schrøder:

»Der er faktisk ret mange, der køber det her allerede nu. Det er populært.«

Og der er især én type juleslik, der sælger, forklarer Jonas Schrøder:

»Juleskum. Det er en klar topscorer.«