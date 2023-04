I går ramte nyheden, som er en katastrofe for Sæby og hele Nordjylland: Danish Crown lukker slagteriet i byen, hvor 800 står til at miste jobbet.

Nu viser nye tal, at det står skidt til i slagteribranchen herhjemme. Meget skidt.

Ja, faktisk er produktionen på de danske slagterier den seneste måned faldet til det laveste niveau i nyere tid.

Det viser en ny opgørelse fra Landsforeningen af Danske Svineproducenter, skriver Finans.

I marts blev der i gennemsnit slagtet 60.642 grise på de danske slagterier i løbet af en arbejdsdag. Et fald på hele 20 procent i forhold til samme måned for et år siden.

Det bratte fald fik Danish Crown til at lukke slagteriet i Sæby – til stor frustration for Frederikshavns borgmester.

»Jeg er både vred, skuffet og ked af, at Sæby har trukket det korte strå i Danish Crowns slagterisammenlægninger,« sagde Birgit S. Hansen (S) til B.T. i går, efter at Danish Crown havde annonceret lukningen af slagteriet i Sæby.

De daglige antal slagtninger på Danish Crowns slagterier er da også styrtdykket – men hos konkurrenten Tican står det endnu værre til.

Hvor Danish Crowns produktivitet er faldet med 18 procent siden marts 2022, slagter Tican 32,7 procent færre grise på en arbejdsdag end for et år siden.

I modsætning til Danish Crown har Tican – der har to slagterier i Danmark – ikke annonceret lukninger.