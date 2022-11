Lyt til artiklen

Midt i inflationskrisen er landets supermarkeder hårdt presset af, at danskerne har ramt muren og nu sparer på livet løs, når de handler dagligvarer.

Det kan ses på priserne.

B.T. gennemførte tirsdag den 8. november et pristjek i ti af landets supermarkedskæder.

Her købte vi 19 helt almindelige dagligvarer for at tage temperaturen på, hvilke kæder der har lagt sig allermest i selen for at gøre sig til for de prisbevidste forbrugere.

Og det er tæt. Rigtig tæt. Frygten for at stikke ud i den dyre ende er til at tage og føle på.

I nogle tilfælde er det få øre, der skiller kæderne. I andre er det få kroner.

Der er dog forskel.

Og pristjekket kan, som altid, bruges som en indikator for, hvor du i et lidt bredere perspektiv nok godt kan regne med at få noget for pengene.

I pristjekket for november 2022 kommer Lidl ud med den billigste kurv med en samlet pris på 264,86 kroner.

Ekstremt tæt efter følger Lidls tyske konkurrenter fra Aldi med en kurv til 265,44 kroner.

Dermed misser Aldi lige akkurat stemplet som testvinder, som Aldi ellers kunne lade sig pryde med i juli.

Dyrest er de nyligt fusionerede kæder SuperBrugsen og Kvickly, som kommer ud med en samlet pris på 275,30 kroner.

