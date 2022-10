Lyt til artiklen

Efter august og september med henholdsvis de højeste og næsthøjeste elpriser nogensinde i Danmark er der endelig godt nyt.

Priserne er nærmest kollapset, siden de ramte toppen. Både på el og gas.

Torsdag 6. oktober kostede en ren kilowatt-time, uden afgifter og moms, 15,9 øre i gennemsnit i Danmark. Et voldsomt fald fra toppen.

Da elprisen ramte sit allerhøjeste niveau 26. august, kostede den rene kilowatt-pris 5,2 kroner i gennemsnit over dagen.

Torsdag var den altså faldet med knap 97 procent fra toppen, og fredag er elprisen også nede med 96 procent fra toppen.

»Lige nu er elprisen på et niveau, der ligner det, vi havde, før det hele gik bananas,« forklarer Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank:

»Det svinger rigtig meget, men det er klart positivt lige her og nu, at priserne er kommet så langt ned.«

Forklaringen er simpel.

»Det blæser meget. Ikke kun i Danmark, men i hele Nordeuropa, hvor der er mange vindmøller. Samtidig suger solcellerne til sig,« siger Kristian Rune Poulsen, energianalytiker ved Green Power Denmark:

»Cirka halvdelen af den danske strøm kommer fra vindmøller, og lige nu er vi rigtig godt dækket ind.«

Også gasprisen er faldet markant.

Da den toppede, kostede en ren kubikmeter gas uden afgifter og moms 23,9 kroner. Torsdag var den nede på 7,14 kroner.

Et fald på 70 procent fra toppen.

»Spotprisen på gas er generelt cirka halveret, siden den toppede i august. Det, tror jeg, skyldes, at vi står på kanten af vinteren, og at det er lykkedes at fylde gaslagrene 90 procent i Europa,« forklarer Kristian Rune Poulsen:

»Gasforbruget er ikke rigtig begyndt endnu. Så lige nu venter vi på vinteren, og det vidner priserne om. Gasprisen lige nu og her er lav, men hvis kigger bare en måned frem, så bliver den høj igen.«

Danskere med faste priskontrakter vil ikke umiddelbart nyde godt af de faldende priser.

Men alle med variable aftaler får nogle dage, hvor den økonomiske byrde lettes.

»I Danmark slår markedspriserne ret hurtigt igennem i forhold til manges elpris, så dem, der har helt variable kontrakter, mærker det mere eller mindre med det samme. Der er klart noget at hente,« siger Louise Aggerstrøm Hansen:

»Men priserne svinger fortsat rigtig meget. Og hvis vi får en kold vinter, vil forbruget stige, og så kommer priserne op igen. Men lige nu og her er det positivt.«