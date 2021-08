Rigtig mange steder i verden ser man i disse dage på den generelle prisudvikling i samfundet med bekymrede miner.

Priserne stiger og stiger. I USA ramte inflationen i juni det højeste niveau siden 2008 med 5,4 procent, i Polen og Ungarn var det også over 5 procent, og i Tyskland var det 3,8. Det er blot eksempler på en lang række lande, hvor priserne er steget markant og har ramt historiske niveauer. Men i Danmark er situationen tæt på at være unik.

Her steg priserne nemlig kun med 1,6 procent fra juli 2020 til juli 2021, viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik.

Et lille fald fra juni, hvor inflationen var 1,7 procent.

Selvom det er inflationstal, som er en del højere, end de har været i mange år, er det markant lavere end mange andre steder i verden og et stykke under gennemsnittet i eurozonen, hvor priserne ifølge Eurostat i snit er steget med 2,2 procent.

»Det er absolut gode nyheder for danskerne,« siger Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank:

»Vores lønudvikling er omkring 2,5 procent, så det rækker jo til en del mere end mange andre steder i verden, hvor inflationen nogle steder overstiger lønudviklingen. Som forbruger vil man altid gerne have lave priser.«

Han erkender dog, at selvom der er flere ting, der kan indikere, hvorfor danskerne på den måde går fri fra prisstigninger lige nu, så er det svært helt at forklare.

»Noget af forklaringen er, at en stor del af inflationen i verden er drevet af benzinpriser, som er en del højere end for et år siden. Og eftersom danskerne er nogle af dem, som kører færrest kilometer i bil i den vestlige verden, så bliver effekten mindre i Danmark end mange andre steder,« forklarer Las Olsen:

Stigende benzinpriser bidrager til inflation i hele verden. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Stigende benzinpriser bidrager til inflation i hele verden. Foto: Niels Christian Vilmann

»Og så oplever vi ikke den udvikling, vi har set i andre lande, hvor brugte biler eksempelvis er steget helt vildt i pris i USA. Det er faktisk lidt svært at forklare, hvorfor vi i Danmark har så markant lavere inflation end mange andre lande.«

Én ting, der eksempelvis stikker ud, er, at priserne i Danmark ikke er synderligt påvirket af massivt stigende priser på råvarer og fragt på det globale marked.

»Det er jo et sted, hvor danskerne igen får gode nyheder, for konkurrencen er åbenbart så hård i Danmark, at mange virksomheder ikke sender de stigende omkostninger videre ud til forbrugerne,« siger Las Olsen:

»Vi kan se, at virksomhederne har fået en ekstra regning af stigende priser på råvarer og fragt. De kæmper med højere råvarepriser og problemer med at skaffe materialer og arbejdskraft. Det kunne jo godt betyde en ekstra regning til forbrugerne, men det er bare ikke sket endnu.«

Og selvom det godt kan være, at enkelte varer stiger i pris de kommende måneder på grund af stigende råvarepriser, regner Las Olsen ikke med, at danskerne kan komme til at opleve prisstigninger som eksempelvis i USA.

»Jeg tror faktisk, vi kommer til at se, at inflationen falder lidt de kommende måneder,« lyder det.