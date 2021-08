Næsten halvdelen af danskerne tager sig en kop morgenkaffe hver dag.

Men nok de færreste har øjnene rettet mod vejforholdene i lande som eksempelvis Brasilien.

Det kan der dog være aldeles god grund til, da det har enorm stor betydning på prisen af netop den morgenkaffe.

Sidste år gav ugunstigt vejr en dårlig høst i Brasilien, og det fik prisen på kaffebønner til at eksplodere. Den udvikling ser ud til at vende nu.

Vi skal ikke mere end en uge tilbage, hvor priserne på den populære arabicakaffe nåede sit højeste siden 2014.

På et tidspunkt lå prisen på 2,10 dollars per pund, men mandag er priserne igen ved at vende tilbage til normale forhold.

Ifølge Finans er bekymringerne for dårligt vejr for kaffeavlerne lettet, og det giver et fald i prisen til nu 1,7 dollars for et pund kaffe.

I løbet af året er kaffepriserne ellers steget med mere end 44 procent på grund af vejrforholdene omkring de brasilianske plantager.