En mærkbar prisstigning år efter år.

Sådan kan det seneste årti som tv-kunde i Danmark meget præcist opsummeres, og 2021 er ingen undtagelse. Alligevel kommer langt de fleste danskere endnu en gang til at blive sure, brokke sig lidt og så ellers fortsætte med at betale ved kasse et på trods af prisstigningen.

De danske tv-kunders tålmodighed har ellers været enormt hårdt prøvet af en relativt unik prisudvikling det seneste årti.

Mens priserne i samfundet er steget med 10,4 procent siden oktober 2011, er priserne på produkter som tv-pakker stukket af og steget med 38,3 procent, viser data fra Danmarks Statistik.

I år har YouSee sendt prisstigninger ud til over en million kunder på mellem 20 og 50 kroner om måneden.

Waoo har netop fulgt op med prisstigninger på mellem 20 og 40 kroner om måneden til deres omkring 160.000 kunder.

Igen og igen peger tv-udbyderne på sportsrettigheder som årsag til prisstigningerne.

Og selvom man kan få tanken, at tv-udbyderne måske bør skære sportsrettigheder fra for at holde priserne i ro, så tyder meget på, at de gør det helt rigtige ved at betale de eksorbitante rettighedspriser og så hæve prisen for kunderne.

En ny analyse fra Mediavision, som Flatpanels refererer, viser nemlig, at 58 procent af de danske husstande – svarende til omkring 1,4 millioner husstande – har et tv- eller streamingabonnement udelukkende for at se sport.

»Visse sportsrettigheder har en særdeles loyal kundegruppe. Disse kunder sætter så stor pris på deres favoritsportsgrene, at de vil overveje at følge med, hvis rettighederne flytter,« skriver Mediavision i en kommentar til undersøgelsen:

»I Danmark gælder dette først og fremmest fodboldrettigheder som Champions League, Premier League og La Liga.«

Og endnu mere markant: De her husstande er villige til at betale ved kasse et.

Har du et tv- eller streamingabonnement udelukkende for at kunne se sport?

Kunder, der har tv- eller streamingprodukter for at se sport, bruger i gennemsnit dobbelt så mange penge om måneden på tv-produkter end dem, der ikke ser sport, viser Mediavisions undersøgelse.

»Dem, man kan kalde 'sportstosserne' er et rigtig stort segment. Og selvom fodbold fylder meget, så er det også afgørende for udbyderne at have en bred sportspalet med ting som cykling, NFL, håndbold og Formel 1,« forklarer John Strand, analytiker og indehaver af Strand Consult:

»For enormt mange danskere er det her ikke et luksusprodukt. Det er en vare, man 'skal' have i husstanden. Og derfor er der en stor betalingsvillighed.«

Han mener dog, at der trods alt er en grænse for, hvor meget tv-udbyderne kan skrue på priserne.

Ikke mindst fordi streamingtjenester som Discovery+, Viaplay og TV 2 Play i stigende grad sælger sport i mindre pakker.

»Vi ser i frafaldet fra en udbyder som YouSee, at mange af de kunder går over til de her streamingtjenester,« forklarer John Strand:

»I dag er der et gensidigt afhængighedsforhold mellem sportsindustrien og tv-udbyderne. De kan ikke leve uden hinanden. Men de har også en udfordring i forhold til, hvad produktet må koste. Så det er en balance, de skal finde.«