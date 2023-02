Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En potentiel bakteriebombe dukkede op, da Fødevarestyrelsen gennemførte et kontrolbesøg hos en større kyllingeproducent ved Holbæk.

Virksomheden Scanpo fremstiller frosne kyllingeprodukter primært til det danske og svenske detail-, grossist- og foodservicemarked.

Altså må man forvente, at der er godt styr på fødevarehygiejnen.

Men ak nej.

Fødevarestyrelsen fandt et kubikmeter stort kar med ferske, optøede og uemballerede kyllingefileter.

Kyllingekødet blev målt til en indstikstemperatur på 21 grader, står der i kontrolrapporten fra besøget, der fandt sted 18. januar.

Det er en temperaturoverskridelse, der er fire gange højere, end hvad der er tilladt.

Scanpo fik derfor en bøde på 15.000 kroner for at slække på temperaturkravet.

Også lokalet, hvori karrene med fersk kyllingekød stod, var for varmt.

Det blev målt til en rumtemperatur på 5,5 grader.

Det er ikke første gang, at hygiejnen halter hos Scanpo. Det samme var tilfældet under et kontrolbesøg 5. december sidste år.

Dengang målte Fødevarestyrelsen en indstikstemperatur på 11,4 grader i optøet kylling opbevaret i et kar. Det udløste en indskærpelse – det samme som en advarsel.

»Det indskærpes, at arbejdet med kødet skal tilrettelægges på en sådan måde at kontaminering undgås eller begrænses ved at sikre, at det anvendte kød har en temperatur på højst fire grader celsius og bringes ind i tilberedningslokalet, efterhånden som der er brug for det,« skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten fra det besøg.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra Scanpo, men virksomheden er ikke vendt tilbage.

I forbindelse med den seneste kontrol, som har medført en bøde, blev Scanpo partshørt.

Virksomheden oplyste ifølge kontrolrapporten, at »de arbejder på at få processen, fra og med optøning, til stiksaltning i bedre styring«.

Fødevarestyrelsen skriver i sin kontrolrapport, at sanktionen medfører to gebyrbelagte, opfølgende kontroller.