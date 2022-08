Lyt til artiklen

Du kender det måske selv. Du har lige tjekket, hvor dyr din strøm er blevet – og om der måske er penge at spare?

Der er i hvert fald rigtig mange danskere, som har lagt vejen forbi sammenligningsportalen Elberegner.dk, der har en femdobling i antallet af brugere.

Det skriver Finans på baggrund af en meddelelse fra Daniel Østergaard, der er direktør i virksomheden.

»Vores besøgstal er eksploderet de sidste par dage. Det virker til, at danskerne har fået øje på, at der kan være penge at spare ved at skifte elselskab. Vi havde næsten 10 gange så mange besøgende i går som en normal dag,« udtaler Daniel Østergaard.

I løbet af en normal dag har Elberegner.dk haft mellem 3-4.000 besøgende, men i løbet af de seneste dage har sammenligningsportalen formået at ramme omkring 22.000 besøgende om dagen, oplyser Daniel Østergaard til Finans.

Det ser derfor ud til, at de stigende elpriser i Danmark har påvirket folk til at sammenligne deres elregning med andres.

Og hvis man sammenligner de seneste tre måneder med foregående periode har Elberegner.dk også oplevet en stigning på 55 procent i antallet af brugere.

Prisen på el er også skudt i vejret i løbet af de seneste måneder.

I august sidste år blev elprisen beskrevet som høje. Der kostede en kWh omkring 2,40 kroner.

Men i løbet af de seneste måneder er prisen steget, og i disse dage rammer den så historiske niveauer omkring 6,65 kroner pr. kWh.

»Det er helt vilde priser, vi oplever. Det er meget høje tal. Her onsdag morgen er elprisen den højeste nogensinde. Det er en pris, der svarer til 6,65 kroner pr. kWh,« forklarer Louise Aggerstrøm Hansen, cheføkonom i Danske Bank.