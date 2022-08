Lyt til artiklen

Efter sidste vinter, hvor mange danskere fik et voldsomt chok på både el- og gasregninger, tyder rigtig meget nu på, at det bliver langt værre de kommende måneder.

En brutal – og ekstremt dyr – vinter tager form.

El- og gaspriserne er stukket helt af de seneste uger og har sat rekorder. Og det ser ud til at blive ganske alvorligt for rigtig mange danske husstande.

Ekstraregninger på tusinder af kroner – og i nogle tilfælde titusinder af kroner – ser ud til at være på vej.

»Det er helt vilde priser, vi oplever. Det er meget høje tal. Her onsdag morgen er elprisen den højeste nogensinde. Det er en pris, der svarer til 6,65 kroner pr. kWh,« forklarer Louise Aggerstrøm Hansen, cheføkonom i Danske Bank.

Og det er et voldsomt niveau.

I august sidste år blev elprisen beskrevet som høje. Der kostede en kWh omkring 2,40 kroner.

Men i løbet af de seneste måneder er prisen steget, og i disse dage rammer den så historiske niveauer omkring 6,65 kroner pr. kWh.

»Hvis du er en gennemsnitlig familie, som bruger 4.000 kWh om året, svarer den nuværende pris til, at du skal betale 2.200 kroner om måneden for el. For et år siden kostede det 800 kroner om måneden. Så det er en ret markant regning,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Også gasprisen er steget kraftigt.

»Lige nu er gasprisen på lige så højt et niveau som i marts, hvor prisen toppede,« forklarer Louise Aggerstrøm Hansen:

»Hvis gaspriserne er som nu i det kommende vinterhalvår, så skal en gennemsnitlig husstand med gasfyr betale 38.000 kroner for det halvår. I vinteren 2020-2021 kostede det 10.000 kroner for vinterhalvåret. Sidste vinter kostede det 22.000 kroner. Så det er vilde tal.«

I begge regneeksempler er der tale om udregninger, hvor de rekordhøje priser gælder et helt år:

»Det vil de i sagens natur ikke være, så det her er forlængelser af et øjebliksbillede,« understreger Louise Aggerstrøm Hansen, der dog forventer, at priserne vil have et højt niveau.

Og hvad er så årsagen til de enorme prisstigninger?

»Den altoverskyggende årsag er energikrigen, som vi har med Rusland. Vi prøver at gøre os fri fra russisk gas, mens russerne presser os ved at skrue ned for gasforsyningen hurtigere, end europæerne er klar til, og det er det, der har givet de høje gaspriser,« forklarer Kristian Rune Poulsen, energianalytiker ved Green Power Denmark:

»De høje gaspriser smitter af på de andre energimarkeder. Vi bruger også gas til at lave el med, og derfor har vi også enormt høje elpriser lige nu. Tidligere sagde man, at det var meget høje elpriser, når strømmen kostede 60 øre, men nu er vi oppe på tre-fire kroner pr. kWh inden afgifter.«

Selvom mere vind og nedbør til efteråret kan betyde, at toppen bliver taget af elpriserne, er der udsigt til en dyr vinter.

»Fremtidsudsigterne for el er bundet op på gasmarkedet. Vi ved, at det bliver koldt til vinter. Forventningen er, at vi året ud og også næste år vil have høje gaspriser,« siger Kristian Rune Poulsen:

»Markedet tror ikke på en hurtig bedring. Lige nu er der ikke udsigt til et stort fald, så vi ser ind i et 2023 med meget høje gas- og elpriser.«

Også Louise Aggerstrøm Hansen tror, det kan blive en hård vinter for danskerne.

»Det bliver rigtig dyrt, og det bliver koldt og mørkt. Lige nu er der ikke særlig meget, der tyder på, at priserne falder drastisk,« lyder vurderingen.