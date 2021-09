Hvis du har modtaget besked fra Post Nord om, at din pakke kan afhentes hos Din PC Partner i Aalborg, så kan du godt regne med, at du skal et andet sted hen for at hente pakken.

Butikken i Reberbansgade er nemlig gået konkurs og det får betydning for dem, der ikke lige har fået hentet deres ordrer.

Post Nord oplyser til B.T., at de pakker, der lå hos Din PC Partner, er blevet flyttet til Blue City og Brokiosken, som begge ligger cirka 500 meter derfra.

Ifølge Maria Lund, der er sagsbehandler hos advokatfirmaet Haugaard Braad, så er det fem dage siden konkursen indtraf. Det siger hun til mediet Mig og Aalborg.

På døren hos Din PC Partner står der, at butikken er ‘midlertidigt lukket’ og Maria Lund uddyber, at de ‘arbejder på sagen’, uden at afsløre, hvad det helt konkret indebærer.

Din PC Partners side på Facebook er ligeledes blevet slettet.

Post Nord oplyser, at de berørte kunder har modtaget besked om, at deres pakker er blevet flyttet.

Det er ikke just en hverdagshændelse, at en Post Nord pakkeshop lukker. Det er nemlig over et år siden, der senest er lukket en pakkeshop i Nordjylland.

I øvrigt er det ikke kun Post Nord, der har brugt butikken som udleveringssted. Også GLS, Bring og DAO har udleveret pakker hos Din PC Partner i Reberbansgade.