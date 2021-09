Lige nu bliver naturgas handlet til rekordhøje priser.

Priserne er blevet seksdoblet på bare et år i Europa. Og det gør, at de 400.000 danskere, som varmer med gas, kan se frem til en ekstraregning den kommende vinter.

Hvis de rekordhøje priser fortsætter vil det komme til at koste gennemsnitlig 800 kroner mere om måneden for at få opvarmet hjemmet.

De vilde gaspriser er noget Ole Hansen, chef for råvareanalyse i Saxo Bank, aldrig har set mage til.

»Det er noget, vi aldrig har set før. Det er en fuldstændigt vanvittig stigning,« siger Ole Hansen til Børsen.

Han fortæller til mediet, at Europa er blevet ramt af den perfekte storm. Det skyldes flere ting.

Europas gaslagre er meget lave lige nu, sidste år havde vi en hård vinter, der fik mange til at fyre op for varmen og sommeren var meget varm, der fik aircondition og andre køleapparater til at køre på højtryk.

Samtidigt er forbruget under coronakrisen steget markant, og det spiller også ind. Så er der også Ruslands rolle i, at priserne er røget i vejret.

Ole Hansen forklarer til Børsen at leverancen af gas til Europa har været lavere end forventet fra Rusland.

Den officielle forklaring fra Rusland er ikke, at de også er lave på gasbeholdningen. De har forklaret det med, at det store russiske statsejede olie- og gasselskab Gazprom er i gang med en vedligeholdelse og været ramt af en brand.