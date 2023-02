Lyt til artiklen

WeShare har godt 1,2 millioner registrerede brugere, men i dag lukker appen – fordi den ikke bliver brugt nok.

Du kan dog stadig nå at afslutte uafsluttede regnskaber, men det skal ske snart.

Men først en forklaring på det åbenlyse paradoks. Hvorfor lukkes en app, der har så mange brugere?

»Selvom brugerne typisk er meget glade for WeShare, så bruger de den for lidt. Dermed bliver det umuligt at skabe en fornuftig forretning, som samtidig kan rumme plads til de nødvendige investeringer. Derfor vil vi hellere bruge vores udviklingsbudget til forbedringer, der skaber mere aktivitet og glæde hos brugerne,« sagde Morten Kjelsø, chef for udvikling og IT i MobilePay, som driver 'WeShare', da nedlukningen blev annonceret i starten af november sidste år.

Nedlukningen af den populære app skyldes blandt andet, at 'WeShare' er skabt på en anden it-platform end resten af MobilePay – og at det vil kræve store investeringer at flytte den over på en ny platform.

Men hvad gør du så, hvis du stadig har penge i klemme i 'WeShare'?

MobilePay oplyser på sin hjemmeside, at det fra 1. februar til 1. maj vil kunne eksportere relevante WeShare-data via MobilePay-appen, hvis du ikke nåede at blive færdig med regnskabet inden udgangen af januar.

Her er fremgangsmåden:

Log ind i WeShare Tryk på knappen på WeShare-skærmen Log ind i MobilePay-appen Vælg 'Download fil'

MobilePay understreger, at du skal have MobilePay version 5.23.1 eller en nyere version for at kunne downloade dine WeShare-data via MobilePay – og at du skal være forsigtig, hvis du eksporterer eller sender dine data, idet det sker ukrypteret.

»Hvis du videresender aktivitetslisten, er det derfor på eget ansvar,« lyder advarslen.

Til TV 2 fortæller Peter Kjærgaard, der er presseansvarlig for MobilePay, at der vil komme en funktion, som ligner 'WeShare' i Mobilepay-appen.

Han forventer, at den er klar om et års tid.