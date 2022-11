Lyt til artiklen

Den populære overførselsapp WeShare lukker.

Det bekræfter MobilePay, som står bag appen, til B.T.

»WeShare er skabt på en anden IT-platform end resten af MobilePay. Det vil kræve store investeringer at flytte den over på en ny platform. Det ville vi ikke desto mindre være nødt til at gøre, hvis vi skulle fastholde tilstrækkelig brugervenlighed, kvalitet og sikkerhed i løsningen,« forklarer Morten Kjelsø, chef for udvikling og IT i det nuværende MobilePay yderligere i en pressemeddelelse.



Hos MobilePay har man afsøgt flere veje frem mod at etablere et indtægtsgrundlag for den gratis WeShare løsning, eksempelvis ved at bringe andre eksterne parter ind i et fælles ejerskab.

»Men selvom brugerne typisk er meget glade for WeShare, så bruger de den for lidt. Dermed bliver det umuligt at skabe en fornuftig forretning, som samtidig kan rumme plads til de nødvendige investeringer. Derfor vil vi hellere bruge vores udviklingsbudget til forbedringer, der skaber mere aktivitet og glæde hos brugerne,« fastslår Morten Kjelsø.

Appen lukker 1. februar 2023.

»I mellemtiden foreslår vi WeShares nuværende brugere at benytte en eksisterende funktion i MobilePay-appen. Den findes under ’Anmod.’ Her kan en gruppe venner få hjælp til at beregne og dele en udgift,« siger Morten Kjelsø.

Til B.T. forklarer MobilePay, at det er fra tirsdag 08. november, at man vil rulle nyheden ud til alle dem, som har brugt appen i løbet af det seneste år.

WeShare er en app, som gør det nemmere at dele regninger mellem venner, familie og bekendte, hvor man kan overføre via MobilePay.