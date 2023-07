Rigtig mange af os hiver i dag telefonen ad lommen, når vi skal betale i butikkerne.

Men når vi bruger tjenesten ApplePay til at betale med betyder det samtidig, at det er Visa-delen af det klassiske Visa/Dankort, der bliver brugt.

Derfor risikerer dankortet inden længe at ryge af tronen som danskernes foretrukne betalingsmiddel.

Det skriver Finans.

Mediet har talt med Jan Damsgaard, der er professor i digitalisering ved CBS, og han er ikke optimistisk, når det kommer til fremtiden for dankortet.

»Dankortmarkedet eroderer simpelthen. Dankortet er godt og billigt, men det er ikke interessant for bankerne længere,« siger Jan Damsgaard.

Omkring 25 procent af alle betalinger i Danmark foregår i dag med Apple Pay, hvor det derfor er enten et Mastercard eller et Visa, der bliver brugt.

Tal fra Nationalbanken viser også, at der nu for første gang er flere internationale betalingskort i danskernes lommer end der er dankort og Visa/Dankort.

Selvom det er blevet populært at betale med smartphone, er det også dyrene for butikkerne, der skal betale et højere gebyr for transaktionen.

Derfor har branchen tidligere udtalt, at man ønsker at få bankerne til at tilbyde dankortet i Apple Pay og Google Pay.

Det er i dag kun én ud af 60 danske banker, der tilbyder, at kunderne kan bruge dankortet i ApplePay.