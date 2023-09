Prisen på et ton olivenolie er nu 190 procent over sidste års niveau.

Det sker efter dette års massive tørke i især Spanien, der er verdens største producent og eksportør af olivenolie.

Det skriver amerikanske CNBC



Prisniveauet for olien er steget til hele 62.000 kroner per ton i september. Samtidig var gennemsnitsprisen for august 130 procent over sidste år, viser nye tal fra United States Department of Agriculture.

Høstudbyttet er på 610.000 ton, hvorimod et normalt høstår ligger i niveauet 1,3-1,5 millioner ton. Det viser tal fra analyseselskabet Mintec.

»For at øge kompleksiteten af situationen er der også bekymringer over reduceret produktion i andre store europæiske olivenolieproducerende lande, herunder Italien og Grækenland, hvor tørkeforhold hersker,« udtaler madolieanalytiker Kyle Holland fra Mintec.

Selskabet peger på, at priserne for olivenolie i Spanien er de højeste nogensinde lige nu.

Det har blandt andet medført omfattende tyverier af olien.

I Spanien har det været som at iagttage et trafikuheld i slowmotion.

Man frygtede allerede midt under sommeren, at dette års olivental ville blive endnu svagere, da en hedebølge i Spanien med temperaturer på op til 43 grader fik træer til at miste umodne frugter.

»I Spanien ved vi allerede, at det bliver endnu et dårligt år, men ingen har et fuldstændigt overblik over, hvad der sker nu. Rekordtemperaturerne hjælper ikke på situationen,« sagde Walter Zanre, leder af den britiske del af Filippo Berio, som er landets største olivenolieproducent.

»Jeg kan ikke forklare, hvor meget angst det her giver os. Sidste år havde vi noget af afgrøden fra det foregående år på lager, da vi gik ind i høsten, hvilket betød, at vi havde lidt at gå på. I år er tønderne tørre. Selv hvis Spanien producerer de anslåede 850.000 tons, bliver prissituationen værre.«