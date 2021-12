Hvem fanger og tilbereder torsken til nytårsmenuen? Hvordan griller vi de dyre bøffer helt perfekt? Og hvem laver den perfekte citronfromage til dessert?

Svaret er nemt i år: Nogen andre end dem, der er med til festen.

Tendensen de senere år har nemlig været, at flere bestiller mad udefra på årets sidste aften, fortæller Morten Boros, der er uddannelseschef på linjen for Mad og Oplevelser på Kold College i Odense.

»Hvis jeg tænker på min egen barndom, så blev al mad lavet hjemme af mine forældre. Nu er tendensen at få mad udefra. Det er et kæmpehit,« forklarer Morten Boros.

»Ud fra hvad jeg hører, så har folk fået lidt flere penge mellem hænderne. Vi er villige til at bruge lidt ekstra på både mad og drikke.«

Og ifølge uddannelseschefen fra Kold College, så er der formentlig flere årsager til, at vi i stigende grad lader gryder, potter og pander blive i skabet nytårsaften. Blandt andet har coronapandemien en indflydelse på valget om at bestille mad udefra.

»Jeg tror, at det hænger sammen med, at folk gerne vil støtte deres restauranter. Det er svært at støtte, når vi ikke kan komme så meget ud, men så er nytårsaften en god mulighed for at støtte dem.«

»Det viser også, at den dag betyder noget. Nytårsaften er folk villige til at betale lidt ekstra for at sikre os, at maden er i høj klasse, og vi vil gerne give vores gæster en god oplevelse,« fortæller Morten Boros.

Hvis det er første gang, du skal have mad udefra, så minder uddannelseschefen på Kold College om, at markedet er for alle.

»Man kan få det hele, og markedet er for alle. Det er muligt at vælge nytårsmenuer i det lokale supermarked. Det fejler ikke noget. Men man kan også vælge høj gourmet og få mad fra nogle af de restauranter, der er kandidater til Michelin – for eksempel Lieffroy i Nyborg.«

Og så kommer menuerne ofte med et bud på, hvordan det hele tager sig bedst ud, så det er lige til at gå til.

»Man hiver det pæne stel frem og får bordet dækket. Maden er ikke det hele. Det er også omgivelserne. Og så har man måske mere energi til at lave et pænt nytårsbord.«

Men maden og det pyntede nytårsbord gør det altså ikke alene. Der skal også gerne lidt godt i glassene.

»Jeg vil anbefale, at man går til sin lokale vinpusher. De er altid megadygtige til at sætte vine sammen med mad. Og så er der også rigtig mange supermarkeder, der er virkelig dygtige til det her,« fortæller Morten Boros og kommer med et friskt tip.

»Noget andet spændende kunne være at forsøge sig med øl til menuen. Øl stormer bare frem.«

Når alt kommer til alt, så er nærvær kodeordet for en god nytårsaften 2021.

»Det er en måde at være sammen med sine gæster på at beslutte ikke at skulle stå i køkkenet. Det handler for mange om at få noget god mad og være nærværende,« slutter Morten Boros, uddannelseschef indenfor Mad og Oplevelser på Kold College i Odense.

God appetit! Og godt nytår!