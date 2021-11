Din pakke er leveret.

Hvis du netshopper, så kender du stensikkert den rare følelse, når dine varer endelig kommer.

Men den følelse kan hurtigt blive afløst af chokket over en ekstraregning, hvis du ikke er opmærksom.

Der er nemlig kommet nye momsregler, som kun fire ud af ti danskere kender til.

Det viser en ny rundspørge fra Toldstyrelsen.

Flere og flere danskere netshopper, og allerede nu har Dansk Erhverv varslet, at netbutikkerne kan se frem til at lange rekordmange varer over disken, når Black Week rammer Danmark.

Og planlægger du at være en del af den statistik, så skal du være opmærksom på de nye momsregler, der trådte i kraft den 1. juli i år.

Med de nye regler skal der betales moms af alle varer, købt i netbutikker uden for EU. Tidligere var der ikke moms, hvis varen kostede under 80 kroner.

At mange danskere ikke er bekendt med de nye regler, er et billede som funktionsleder i Toldstyrelsen, Annette Høve Nielsen, genkender. Det udtaler hun i den pressemeddelelse, som Toldstyrelsen har udsendt.

»Vi får løbende spørgsmål fra borgere, der har fået en uventet ekstraregning, efter at være blevet opkrævet moms af en vare, som de tidligere ikke har skullet betale moms af.«

Er du i tvivl om de nye regler? Så kan du tjekke dem ud på undgåprischok.dk.