Hvad er fordele og ulemper ved et afdragsfrit lån?

Fordele ved afdragsfrihed

Betal hurtigt af på anden (og dyrere) gæld: Ved boligkøb kan det give mening først at betale af på sit banklån, da det er dyrere, fordi renten er højere. Med afdragsfrit lån får du muligheden for at betale banklånet af først. Det gælder også andre typer lån med højere rente.

På barsel eller gået ned i indkomst? Undgå stram økonomi - Afdragsfrihed kan hjælpe med at undgå, at din økonomi bliver for stram og give mere fleksibilitet. Danske Bank anbefaler dog, at du har fokus på at afdrage på dit realkreditlån, hvis din gæld er høj i forhold til værdien af din bolig.

Har du lav gæld? Gør det du drømmer om: Afdragsfrihed kan være relevant, hvis du har afdraget meget på din gæld, og din øvrige formue er på et passende niveau. Med afdragsfrihed kan du i en periode bruge besparelsen på andre ting, du går og drømmer om.

Ulemper ved afdragsfrihed

Dit lån bliver dyrere: Med afdragsfrihed bliver de samlede rente- og bidragsomkostninger til dit realkreditlån højere, end hvis du afdrager.

Den lave ydelse inviterer til et højt forbrug: Måske frister det at forsøde tilværelsen ved at droppe afdragene i en periode. Men øget forbrug bør ikke være dit eneste argument for at vælge afdragsfrihed. For det kan være svært at skrue ned igen, når afdragsfriheden slutter, og din ydelse stiger betragteligt.

Større risiko, hvis din bolig falder i værdi: Når du afdrager på din gæld, risikerer du i mindre grad at lide et tab, hvis din bolig falder i værdi, og du skal sælge den. Så har du ikke brug for afdragsfriheden, er det som regel fornuftigt at afdrage på din gæld.

Kilde: Danske Bank