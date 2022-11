Lyt til artiklen

Er det ren snak og røverhistorie, eller holder påstanden vand, når B.T. dukker uanmeldt op og kører en trykprøve?

Det spørgsmål lå i baghovedet, da B.T. den 8. november kørte en tur til Amager Landevej og parkerede ude foran det seneste skud på supermarkedsstammen i Danmark.

Salling Groups satsning Basalt blev lanceret i september og åbnede første butik 11. oktober.

Ideen: At skrælle udgifterne væk ved ikke at sælge kølevarer og have begrænsede åbningstider for så at kunne sælge varerne 15 procent billigere end resten af markedet.

Fra åbning i oktober til B.T.s besøg i november har Basalt fået stablet seks butikker på benene.

Fire mere er på vej, og nu skal Salling Group så overveje, om de vil satse på kæden.

Men holder Basalt overhovedet, hvad kæden lover?

For at svare på det spørgsmål købte B.T. 14 dagligvarer i Basalt og ti andre supermarkedskæder for at sammenligne priserne.

Og i pristjek-sammenhæng må man bare sige, at Basalt kommer ud med den absolut billigste kurv til 125,28 kroner.

Nummer to i tjekket er kæden Aldi, som kan sælge dig kurven for 152,69 kroner.

Basalt er altså hele 27,41 kroner billigere end Aldi. En prisforskel, som både er uhørt og unik i pristjeksammenhæng.

Holder Basalt så, hvad kæden lover?

Fra Basalts pris til nummer to i pristjekket er der lige knap 18 procents forskel. Der er altså sikker afstand til de 15 procent, Basalt lover.

Du kan se hele pristjekket her.