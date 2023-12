Er du nogen gange nervøs for, om hackere får adgang til dine personlige oplysninger på din iPhone?

Er svaret ja, så bør du nok skynde dig at opdatere din iPhone med den seneste udgivelse fra Apple.

Torsdag kom Apple på banen med opdateringen iOS 17.1.2, der især har fokus på fejl i sikkerheden af din iPhone.

Apple beskriver selv opdateringen som en 'sikkerhedsopdatering med vigtige sikkerhedsrettelser, der anbefales til alle brugere'.

I september opfordrede Center for Cybersikkerhed folk til at opdatere deres Apple-enheder, og det bør man generelt gøre for at holde telefonen sikker.

Det skyldtes, at de var blevet bekendt med to sårbarheder for hackerangreb.

Hackere forsøger hele tiden at finde smuthuller i sikkerheden, og opdateringer som denne lukker dem igen.

Og nu er er altså mulighed for ny opdatering for at gøre din iPhone mere sikker.

Du henter den ved at gå ind i 'Indstillinger', derefter ind i 'Generelt', før du finder 'Softwareopdatering' oppe mod toppen.