Center for Cybersikkerhed opfordrer netop nu danskere om at opdatere sine Apple-enheder.

Det skyldes, at de er blevet bekendt med to sårbarheder for hackerangreb.

Det skriver CFS på det sociale medie X.

'Situationscentret er blevet bekendt med to nye Zero-days, som påvirker både macOS, iOS, IpadOS og watchOS,' lyder det.

Ifølge Apple er sårbarhederne allerede blevet aktivt udnyttet, og derfor opfordrer CFS til, at man opdaterer sine enheder hurtigst muligt.

Zero-days er sikkerhedshuller, der er ukendte for offentligheden, og derfor ikke kan lappes. Hackere kan bruge disse Zero-days sårbarheder til at at udnytte systemer ved at bryde ind i dem, stjæle data eller forårsage skade uden varsel.