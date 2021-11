Du kan nu komme til at eje ikoniske Aarhus-steder som ARoS, Marselisborg Slot og Kurts Mor.

Godt nok ikke i virkeligheden, men i det nye spil 'Slaget om Aarhus', der minder om det klassiske Matadorspil, der tager dig en tur rundt i Smilets By.

Spillet tager ifølge skaberen kærligt pis på aarhusianere og aarhusiansk kultur.

Du kan blandt andet trække kort som »Du er født på den velhavende side af Grenåvej. Modtag 5.000 kroner« eller »Der er blade på skinnerne på Letbanen. Det er den ikke bygget til. Vent en omgang«.

I spillet er man enten studerende, turist eller aarhusianer. Sidstnævnte skal blandt andet via specialfeltet 'Nedrivning' rive grunden ned, hvor NorthSide-festival afholdes, fordi man er et brokkehoved, der synes, at det larmer.

»Spillet handler om at tage pis på genkendelighederne fra Aarhus og aarhusiansk kultur, og det har været vanvittigt sjovt at snakke med aarhusianere for at få lokale referencer og jokes med i,« siger skaberen bag spillet, Sune Frantsen.

I spillet kommer man omkring nogle af de allermest ikoniske steder i Aarhus. Foto: Slaget om Aarhus Vis mere I spillet kommer man omkring nogle af de allermest ikoniske steder i Aarhus. Foto: Slaget om Aarhus

I spillet kan du også trække et kort og ende i en lilla læderbuks og gul solbrille i bedste Thomas Helmig-stil.

Sune Frantsen beskriver det at lave spillet som et langt, sejt ridt – næsten som en tur op ad Randersvej.

Der er dog ting, han ikke kunne forudse, da spillet blev lavet, hvorfor enkelte elementer måske ikke stemmer helt overens med virkeligheden. Eksempelvis blev det lavet inden, at NorthSide blev plantebaseret.

Spillet tager ifølge Sune Frantsen 1-2 timer at spille grundet det strategiske element.