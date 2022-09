Lyt til artiklen

Butikskæden Normal tilbagekalder et af deres produkter solgt i hele Norden.

Der er tale om et beauty-produkt, som bruges til voksning af benene.

Produktet hedder 'Pop Up Beauty Wax Heater'.

Normal har konstateret, at apparatet ikke opfylder kravene for elsikkerhed.

Derfor frarådes forbrugerne at benytte det.

»Hvis du er i besiddelse af overstående apparat, skal du øjeblikkelig stoppe med at anvende det,« skriver Normal i en pressemeddelelse.

Hvis man har købt en Pop Up Beauty Wax Heater, kan man returnere apparatet i Normals butikker og få pengene retur.

Det er ikke nødvendigt at fremvise en kvittering, oplyser Normal, der beklager ulejligheden mange gange.

Normal har mere end 80 butikker rundt omkring i Danmark, og kæden er også udbredt i de andre nordiske lande.

Normal er kendt for at sælge hverdagsprodukter som for eksempel barbergrej, hårplejeprodukter og makeup.

Normal åbnede sin første danske butik i april 2013.

I dag er Bestseller-ejer Anders Holck Povlsen, som er en af Danmarks rigeste mænd, hovedaktionær i Normal-kæden.

Oplysningerne på det tilbagekaldte produkt er følgende: