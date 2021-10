I mange år betalte Nina bare uden at tænke videre over det.

Hver måned blev pengene trukket automatisk fra kontoen, og så var hun ellers 179 kroner fattigere.

Men en dag begyndte hun at se nærmere på, hvor mange GB data hun egentlig bruger hver måned, og hvor mange timer hun taler i telefon.

Det lille stykke detektivarbejde afslørede, at hendes forbrug lå meget, meget langt under de 20 GB data og mange timers tale, som hun betalte 179 kroner om måneden for hos 3.

Nina Lundquist har sparet over 1000 kroner ved at se kritisk på sit teleforbrug. Foto: Privat

»Så jeg gik i den helt anden grøft og oprettede et børneabonnement hos CBB til 49 kroner om måneden med en GB data og en times tale,« fortæller 52-årige Nina Lindquist fra Nørrebro:

»Jeg fandt så ud af, at en times tale er for lidt. Skal man ringe til lægen eller sidder i kø til kundeservice eller noget i den stil, så forsvinder den taletid hurtigt. Så jeg måtte skifte igen.«

Denne gang valgte hun så et abonnement med 7 timers tale og 7 GB data hos CBB til 79 kroner – et af de mindste abonnementer på markedet med et af de billigste prispunkter.

Men hun brugte stadigvæk langt mindre end det indhold, der var i pakken.

Hun taler nemlig ikke specielt meget i telefon og bruger stort set ingen data, fordi hun altid er opkoblet til wi-fi-netværk, når hun er hjemme.

I september lå hendes forbrug på 3,5 timers tale og sølle 240 mpb data. Så nu overvejer hun at skifte igen.

Og det sker på et godt tidspunkt. De seneste måneder er der nemlig så småt opstået en ny bund hos flere teleselskaber.

Efter en længere periode, hvor selskaberne har haft fokus på at putte mere og mere indhold i pakkerne til nogenlunde samme pris, er der nu opstået en ny hylde i markedet.

Hvor meget data bruger du hver måned?

I stedet for at bunden ligger omkring 79 kroner om måneden med mellem seks og 10 GB data i pakken, er der nu opstået en hylde med omkring 5 GB data og 5 timers tale til 10, 20 eller sågar 30 kroner mindre om måneden.

Pakker, som i virkeligheden passer langt bedre til hundreder af tusinder af danskeres reelle behov.

»Der er sindssygt mange eksempler på kunder, der går og betaler for abonnementer med langt mere tale og data, end de bruger. Teleselskaberne lever nærmest af, at folk ikke aner, hvor meget data og tale de reelt har brug for,« siger Torben Rune, indehaver af Telenalyse:

»Jeg vil skyde på, at omkring 30 procent af danskerne kan nøjes med de her 5 GB data og 5 timers tale. Det er der flere kunder, der har opdaget – blandt andet fordi så mange benytter sig af wi-fi-forbindelser – og derfor er der opstået en interesse for de her produkter. Der er virkelig penge at spare.«

Det er Nina et godt eksempel på.

Hun lurer lige nu på Oisters seneste abonnement, som også er det billigste af dem, B.T. har fundet i gennemgangen.

Her får hun 5 GB data og 5 timers tale – som altså mere end dækker hendes behov – for 49 kroner om måneden.

Hun vil altså spare 120 kroner om måneden eller 1.440 koner om året i forhold til dengang, hun bare betalte 179 kroner om måneden hos 3 uden at skænke sit reelle forbrug en tanke.

»Nu overvejer jeg Oister. Det kan virkelig godt betale sig at holde øje med det her,« siger Nina Lindquist.