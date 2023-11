Det kan godt være, at der lige nu er mange grå skyer på himlen, og det bliver tidligere mørkt.

Men modsat ser det ud for daglivarebutikkerne, der ser ud til at gå mod endnu lysere tider de kommende år.

Dagligvarebutikkerne forventes de næste ti år at have en vækst på en procent.

Det betyder, at sektoren vil omsætte for 141 milliarder kroner i 2033. Det er 12 milliarder kroner mere end i dag.

Se lavprisbutikkernes udvikling Sådan vil markedsandelen være for fire lavprisbutikker de næste ti år i procent: Rema 1000 2033: 18, 9 2028: 17, 9 2023: 15,8 Netto 2033: 17,9 2028: 17,1 2023: 16,8 Lidl 2033: 5,5 2028: 5,1 2023:4,3 Coop 365discount: 2033: 7,7 2028: 7,6 2023: 6,8

Det viser en helt ny prognose fra Retail Institute Scandinavia.

'Det er væsentligt mere end sidste år, hvor vi forventede en samlet vækst over de næste ti år på bare fire milliarder kroner,' skriver Retail Institute Scandinavia på hjemmesiden.

Per Østergaard Jacobsen, der er ekspert i detailhandel og ekstern lektor på CBS, peger på, at der er flere trends.

»På nogen områder er vi mere tilbageholdende med at forbruge. Vi kigger os mere for, når der skal bruges penge, fordi der har været størrre omkostninger til foreksempel energi og benzin,« siger han og tilføjer:

»Når der er en samlet pengekasse, der må bruges af, så må spares på noget, og større del af varerne vil blive købt i de billigere lavprissupermarkeder.«

Særligt godt ser det ud for Rema 1000, der vil udfordre og endda overtage tronen som den største lavprisbutik i markedsandel fra Netto i 2028.

Der er dog stor forskel på, hvor meget de forskellige typer af butikker vil vokse.

Mens det ser lyst ud for de store lavpriskæder, hvor Rema 1000 altså ser ud til at drøne afsted, ser den anderledes dyster ud for de små og uafhængige kiosker og købmænd.

Her forventer Retail Institute Scandinavia en omfattende butiksdød.

De næste ti år forventes antallet af nærbutikker at blive reduceret fra 252 til 112.

Altså mere end en halvering.

Det kommer ikke bag på Per Østergaard Jacobsen.

»Det er klart, at det øjeblik, der er mere fokus på priserne på varerne, så få de mindre butikker det sværere, fordi de ikke har de samme muskler i forhold til indkøb og så videre,« siger han.