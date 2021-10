Et organiseret loppemarked i en kæde af fysiske butikker.

Nogenlunde sådan kan konceptet hos kæden Kirppu beskrives, og det er et koncept, som for alvor har fået vind i sejlene. Tag bare det årsregnskab, kæden netop har lagt frem.

Her lød omsætningen for 2020/2021 på 135 millioner kroner mod 120 millioner kroner året før – og det er altså i perioder, hvor kæden har været coronalukket i måneder ad gangen.

Omsætningen kan betegnes som voldsom for en kæde, der blev grundlagt i 2014, i dag driver 20 butikker, har 270 ansatte og udelukkende gør sig i at være handelsplatform for danskere, der gerne vil købe og sælge brugte ting.

»Det har overgået vores vildeste drømme. Vi er meget tilfredse,« siger Morten Bjøland, medstifter og administrerende direktør for Kirppu:

»Siden vi startede, har vi hele tiden været seks til otte måneder foran planen. At vi så kan levere sådan et resultat i et år, hvor vi har været coronalukket i to måneder, gør mig glad.«

Konceptet er egentlig relativt simpelt.

Som sælger kan du leje en stand i Kirppus butikker for omkring 200 kroner om ugen, hvor du kan stille alle de ting op, du vil sælge.

Mads Bjøland, Kirppu Foto: PR Vis mere Mads Bjøland, Kirppu Foto: PR

Herfra tager Kirppu så også 15 procent i kommission af dine salg.

»Da vi startede, var både kunder og sælgere mest motiveret af penge. Kunderne kom for at gøre en god handel, sælgerne ville tjene penge. Men i dag oplever vi også, at tanken om bæredygtighed spiller en større rolle,« siger Morten Bjøland:

»Vi er vokset relativt meget. Dels åbner vi nye butikker, men i de butikker, der har ligget der i nogle år, vokser vi også omkring ti procent om året.«

Succesen har givet blod på tanden. Målet er nu at komme op på 35 butikker de kommende to-tre år.

Samtidig er forventningen, at man i næste regnskab står og har noget nær fordoblet omsætningen til 230 millioner kroner.

»Lige nu er den største stopklods for vækst, at vi har svært ved at finde de rigtige lokaler i de rigtige byer. De skal gerne være 1.000 kvadratmeter, og det er en udfordring,« siger Mads Bjøland:

»Men vi tror enormt meget på fremtiden i det her. Både i Danmark men også i udlandet, hvor vi snart går efter at åbne nogle butikker.«