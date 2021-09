Skal jeg vælge pizza, thai, burger eller pita?

Det fleste af os kender tvivlen, når man skal vælge mellem de mange muligheder på leveringstjenesten Wolt.

Men snart bliver det måske endnu sværere at vælge, hvis du bor i Aarhus – for nu kan du også bestille et nyt armbåndsur, mens du vælger, hvad du skal spise til aftensmad.

Således kan dit næste ur altså være på håndleddet inden for en halv time, ligesom den burgermenu du bestiller til aftensmad.

Leveringstjenesten Wolt udvider nemlig deres sortiment og har senest indgået et samarbejde med DitUr, så folk i og omkring Aarhus få leveret deres nye ur til døren.

Det fortæller Wolt i en pressemeddelelse.

Normalt er der dag-til-dag-levering på ure, men efterspørgslen efter endnu hurtigere levering findes altså derude, ifølge medstifter af DitUr Mikkel Dissing.

De solgte deres første ur på Wolt-appen under en uge efter, at de kom på platformen.

Den nye urlevering kommer, efter Wolt også er begyndt at bringe blomster, dagligvarer og sko ud gennem appen.

»Hos Wolt vil vi gerne være »the mall in your pocket«, hvor idéen på sigt er, at Wolt kan levere stort set alt, der kan være i en Wolt-taske, inden for 30 minutter.«

»Under EM tidligere i år var det de rød-hvide landsholdstrøjer, der kunne shoppes gennem Wolt-appen, og nu kan du altså få dit nye ur leveret til døren i Aarhus,« udtaler Søren Meier Svendsen, direktør for Wolt i Danmark.

Flere detailbutikker har under coronapandemien set fordelen i at levere varer direkte til døren, og Wolt er altså med på bølgen.