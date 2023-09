»Det er for skørt det her. Jeg forstår det simpelthen ikke.«

Sådan lyder det fra Lars Arne Christensen, der er ét stort spørgsmålstegn efter at have fået sin foreløbige ejendomsvurdering for 2022, som bestemmer boligskatten fra næste år.

Skats vurdering af hans bolig rammer helt skævt, fortæller han til B.T.

»Jeg er pissesur over det. Vi har fået en grundværdi, der er dobbelt så stor som vores ejendomsværdi. Det vil altså sige, at vores hus har en minusværdi. Det kan ikke passe. Det er en ommer,« siger Lars Arne Christensen.

Eksemplet er ikke enestående. Flere danskere har på sociale medier postet lignende vurderinger, hvor grunden er vurderet højere end den samlede ejendom.

Lars Arne Christensen og hans hustru bor på en villavej i Lyngby nord for København.



Parrets hus har ifølge ham selv en »ret sikker værdi« på 6,75 millioner kroner. Det samme niveau som andre huse i området.

'Helt forrykt'

Skats nye milliarddyre it-system, som bruges til at lave og udsende de nye ejendomsvurderinger, har imidlertid sat Lars Arne Christensens grundværdi til det dobbelte af hans ejendomsværdi.

»Hvorfor opererer Skat med, at vores hus har negativ værdi? Det er mig en gåde, hvordan de har fået regnestykket til at gå op.«

»Der er fejl i deres data, medmindre de kan sige, at vores hus har negativ værdi, og det vil være helt forrykt,« siger Lars Arne Christensen, der til dagligt er partner i et firma, der investerer i startupvirksomheder.

Lars Arne Christensen er erhvervand og tidligere folketingskandidat for Moderaterne.

Foruden at være ehvervsmand er han også medlem af partiet Moderaterne, som han var folketingskandidat for i 2022.

Han følger derfor også aktivt med i den debat, der lige nu raser på de sociale medier omkring folks ejendomsvurderinger, og han konstaterer, at han ikke står alene med sit problem.

»Jeg kan se, at der hundredvis, der skriver på Twitter (der nu hedder X, red.), at deres grundværdi nu er sat højere end deres ejendomsværdi. Og hvis der er flere hundrede på Twitter, må det være flere tusinder i Danmark,« siger Lars Arne Christensen.

Kan ikke klage

Skats foreløbige ejendomsvurdering bliver grundlag for, hvad boligejerne skal betale i skat fra 1. januar, når det nye boligskattesystem træder i kraft.

Det er en foreløbig vurdering, som man ikke kan rette i eller klage over. Når den endelige vurdering for 2022 ligger klar, vil boligskatten for 2024 blive genberegnet og korrigeret.

»Når tingene i udgangspunktet ser forkerte ud, hvor kan jeg så gå hen? Ingen steder åbenbart. Det kan kraftedeme ikke passe. Så bliver min retsfølelse simpelthen krænket.«

»Jeg tænker, skatteministeren må se at komme på banen,« siger Lars Arne Christensen.

En teknikalitet, forklarer styrelse

Overfor Ritzau forsikrer Vurderingsstyrelsen, der hører under Skat, at den negative ejendomsværdi i mange boligejeres ejendomsvurdering kan skyldes en teknikalitet.

»Som altovervejende hovedregel vil ejendomsværdien være højere end grundværdien, men det modsatte kan i visse tilfælde observeres,« oplyser styrelsen i et skriftligt svar.

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis der er tale om en ejendom med blandet anvendelse (ejerbolig og erhverv, red.), hvor der alene skal ansættes en ejendomsværdi for boligenheden, mens der skal udarbejdes en grundvurdering for hele grunden.

Det vil sige både for den andel af grunden, der anvendes til boligformål, og den andel, der anvendes til erhvervsformål.

Hvis den foreløbige ejendomsvurdering giver anledning til bekymring eller spørgsmål, bør man kontakte Vurderingsstyrelsen.