»Jeg er overrasket over, at det er så dyrt. Det var jeg ikke opmærksom på.«

Forbrugerekspert Morten Bruun Pedersen er nær ved at få kaffen galt i halsen – fristes man til at sige – da B.T. fanger ham over telefonen.

Som cheføkonom i Forbrugerrådet følger Morten Bruun Pedersen nøje med i prisudviklingen på fødevarer på det danske marked.

Men gennemsnitsprisen på en kop espresso i København er alligevel gået hans næse forbi.

»Hvis man drikker sådan en kop om dagen på en café i København, så løber det op i rigtig mange penge,« siger Morten Bruun Pedersen.

Det har han ret i.

11.000 kroner ville det koste at drikke en kop espresso dagligt i et helt år på kaffebarer i København.

I hvert fald, hvis man skal tro det tyske rejsemagasin Travelbook.de.

Travelbook.de har forsøgt at skabe et espresso-indeks, hvor de sammenligner espressopriserne på 400 cafeer og restauranter på tværs af 42 europæiske hovedstæders centrummer.

Her udpeges Danmarks hovedstad som dyrest.

Fire euro skal man i gennemsnit hoste op med for et shot espresso på en københavnercafé.

Det svarer til 30 kroner og er markant dyrere end i vores nabolande Sverige og Norge.

I Stockholm kan man nøjes med at slippe 2,68 euro svarende til 20 kroner for en kop espresso, mens man i Oslo skal betale 2,57 euro eller 19 danske kroner – ifølge Travelbook.de.

»Det tyder på, at der godt kunne være en skarpere konkurrence, og at forbrugerne godt kan tillade sig at være mere prisbevidste,« siger Morten Bruun Pedersen.

Han har svært ved at sætte fingeren på, hvad den tårnhøje espresso-pris i København helt præcis skyldes.

»Men man er sandsynligvis i stand til at tage en højere pris, fordi vi som forbrugere ikke ved, at kaffe måske kan produceres billigere. På den måde går det jo begge veje,« siger Morten Bruun Pedersen.

Top-10 billigste og dyreste espresso i hovedstæder i Europa De 10 dyreste København: 4 euro Bern, Schweiz: 3,96 euro Helsinki, Finland: 3,59 euro Reykjavik, Island: 3,16 euro Paris, Frankrig: 2,87 euro Monaco: 2,85 euro Wien, Østrig: 2,75 euro London: 2,70 euro Stockholm: 2,68 euro Luxembourg: 2,66 euro

De 10 billigste Tirana, Albanien: 0,70 euro Skopje, Nordmakedonien: 0,89 euro Pristina, Kosovo: 0,90 euro Città di San Marino, San Marino: 0,98 euro Andorra la Vella, Andorra: 1,10 euro Rom, Italien: 1,12 euro Lissabon, Portugal: 1,13 euro Sarajevo, Bosnien-Herzegovina: 1,15 euro Chișinău, Moldavien: 1,17 euro Beograd, Serbien: 1,19 euro

​ Kilde: Travelbook.de

Han forklarer, at fødevarer generelt er dyrere i Danmark end i andre europæiske lande, hvilket blandt andet skyldes inflationen og danskernes indkomstniveau.

Dertil er der høje afgifter, moms samt høje produktions- og leveringsomkostninger.

Til trods for det stiller Morten Bruun Pedersen sig alligevel uforstående over for, at især store kaffekæder tillader sig at kræve en meget høj pris.

»De burde have nogle stordriftsfordele, der gør, at omkostningerne pr. kop er lavere end på de små cafeer. Så der er nok noget om snakken i forhold til, at man burde kunne sælge det billigere,« siger han.

B.T. har kontaktet fire kendte kaffekæder i København for at få dem til at forklare, hvordan de fastsætter prisen deres espresso.

Espresso House og Risteriet ønsker ikke at kommentere, og kæderne Riccos og Original Coffee har endnu ikke besvaret B.T.s henvendelse.

DR, der også har omtalt Københavns topplacering på espresso-indekset, har til gengæld talt med ejeren af Coffee Collective, som har syv kaffebarer i København.

Her koster en dobbelt espresso 30 kroner, hvilket blandt andet skyldes, at kæden ikke vil gå på kompromis med kvaliteten og vilkårene for deres kaffe-bønder, forklarer ejer Klaus Thomsen.

»Hvis man gerne vil skabe ordentlige vilkår og lønninger for bønderne, en god overenskomst til medarbejdere og karrieremuligheder, så bliver prisen også højere,« siger han til DR.

Yderligere siger Klaus Thomsen, at danskerne er noget langsommere til at indtage en espresso end for eksempel italienerne.

»En af de store udgifter for os er lige så meget, at man køber et sted at sidde, mødes med en veninde, hvor man kan sidde og snakke eller arbejde. Det er en stor del af prisen,« siger han til DR, der selv har fundet frem til en gennemsnitspris på 29,40 kroner blandt 13 restaurationsvirksomheder.