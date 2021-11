Det er efterhånden ingen hemmelighed, at andre lande spejder mod Danmark, når det kommer til at søge inspiration inden for madlavning og gastronomi.

Det danske køkken hitter i en sådan grad, at det anerkendte Financial Times i en længere artikel omtaler København som 'Madens Silicon Valley', med reference til regionen i Californien, der er højborg for innovation og teknologi.

Avisen har været på besøg i hovedstaden for at undersøge, hvad det er, vi er lykkedes så godt med.

Og de helt centrale nedslag er nytænkning og bæredygtighed.

Ifølge mediet estimeres det, at en tredjedel af al den mad, der produceres på globalt plan, går til spilde, mens otte procent af udledningen af drivhusgasser kommer i forbindelse med dyrkelsen af mad, der ikke engang bliver udnyttet.

Derfor er der brug for innovative metoder inden for gastronomi, og her kigges der altså mod især København, der også beskrives som epicentret for mad.

På rundturen besøger de flere restauranter, der fortæller om deres måde at arbejde med innovation og bæredygtighed på.

Både når det kommer til at mindske madspild, genbrug, madlavning på en ansvarlig måde og promovering af regenerativt landbrug.

New Nordic Food Manifesto fremhæves - et initiativ taget af Claus Meyer og 14 andre nordiske kokke tilbage i 2004, hvis visioner er bygget på at udvikle gastronomien i en bæredygtig og sundere retning.

Blandt kokkene findes ejeren af den efterhånden verdensberømte Noma, der så sent som i oktober blev kåret til verdens bedste restaurant.

En liste, hvor danske Geranium indtog andenpladsen.

Begge restauranter er fra København, og topplaceringerne igennem flere år på den anerkendte liste har været med til at promovere Danmark som et besøg værd for gastroturister.

I 2019 afsatte regeringen da også seks millioner kroner til en kampagne, der netop skulle tiltrække mad- og gastroturister, fordi vi er i en guldalder, som det lød fra brancheorganisationen HORESTA dengang.

Tilbage til artiklen i Financial Times manifesteres budskabet i bunden. Den progressive indstilling, som der arbejdes med i øjeblikket i de danske køkkener, skal foldes ud verden over.