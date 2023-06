»Det er på ingen måde godt nok.«

Sådan lyder det fra Søren Møller Maretti, direktør i DCC Energi Mobility, der driver Shell-tankstationerne i Danmark.

»Vi har normalt godt styr på hygiejnen på Shell-stationerne, så det ærgrer mig meget, at vi ikke har gjort det godt nok i dette tilfælde.«

Hans reaktion kommer på baggrund af, at Fødevarestyrelsen på to kontroller i træk har konstateret problemer med rengøringen på Shells tankstation mellem Brådebæk og Hørsholm.

»Indvendig i kølevæg med drikkevarer ses der massiv grå og hvid skimmellignende vækst på undersiden og oversiden af flere hylder samt massivt på dåseholdere og på hyldestativ. Ligeledes ses der hvid skimmellignende vækst på gulvet i kølevæg,« står der i kontrolrapporten fra det seneste besøg 8. juni.

Her fulgte Fødevarestyrelsen op på en indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet var imidlertid ikke blevet bragt i orden.

»Ventilation samt hjørner og samlinger i kølevæg fremstår støvet. Indvendig i kølebord i betjeningsområdet ses der hvide pletter omkring indvendig ventilation. Gulv i betjeningsområdet fremstår meget beskidt med sorte belægninger,« står der yderligere i kontrolrapporten.

En servicemedarbejder på tanken havde ifølge rapporten følgende forklaring:

»Jeg har ikke nået det, det er på listen.«

Fødevarestyrelsen kvitterede med at give en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner til Shell.

»Det er aldrig noget, vi tager let på. Derfor har vi med det samme sat ind for at få rettet op på fejlen. Så de mangler, der påpeges, er allerede blevet udbedret, og Fødevarestyrelsen er meget velkomne på besøg igen, så vi kan få en glad smiley tilbage,« siger Søren Møller Maretti.