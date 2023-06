Dårlig rengøring har udløst en bøde til Aarhus Kødengros, der leverer kød til kantiner, restauranter, hoteller og cafeer.

Fødevarestyrelsen var 3. maj på et kontrolbesøg hos den aarhusianske kødgrossist. Tilsynet blev foretaget før opstart af produktion, hvilket må siges at være heldigt for forbrugerne, når man læser, hvad der blev fundet.

»I produktionslokale ses der i ternmaskine belægning i form af produktrester i det ene hjørne af i kammeret, hvor kødet føres ud til knivene. På udstyr (knive) til ternmaskine ses der produktrester,« skriver Fødevarestyrelsen i i kontrolrapporten og fortsætter:

»På bagsiden af ternmaskine ses der gullige belægninger. I hakkehus ses produktrester på kniv og på snegl, hvor denne sider fast i maskinen.«

Og det blev værre endnu.

»I bøfformer ses der produktrester på bevægelige dele. På alle hjul til maskiner og borde ses der gule belægninger af ældre dato. Omkring håndvasken, tættest på hakker, ses produktrester i vasken samt i samlingen til væg,« skriver styrelsen og tilføjer:

»I knivholder ved varemodtagelsen ses der produktrester på knive, inde i selve holder ses der belægninger.«

Og så var der sorte belægninger flere steder.

»Omkring håndtag til døren indefra og ud i varemodtagelsen ses der sorte belægninger, samt ses der spindelvæv i loftet,« skriver Fødevarestyrelsen.

Ifølge kontrolrapporten havde Aarhus Kødengros rengjort produktionsudstyr inden produktionens opstart.

Virksomheden kunne imidlertid godt se, at det ikke var godt nok.

»Vi tager action på med det samme. Vi laver nye rengøringsprocedurer,« bemærkede virksomheden ifølge kontrolrapporten.

Fødevarestyrelsen har som straf givet Aarhus Kødengros en bøde på 10.000 kroner.

Kontrolbesøget 3. maj var en såkaldt ekstrakontrol, eftersom Aarhus Kødengros havde fået en indskærpelse for dårlig fødevarehåndtering på et forudgående kontrolbesøg 13. marts.

Virksomheden er nu oppe på at have fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på tre ud af de seneste fire kontroller.

B.T. har kontaktet Aarhus Kødengros for at få en kommentar, men virksomheden er efter flere dage stadig ikke vendt tilbage.