Telefonerne var sidste år rødglødende hos Ankenævnet på Energiområdet, der behandler klager fra forbrugere mod energivirksomheder.

I takt med elprisernes himmelflugt modtog ankenævnets hotline 1.079 henvendelser fra utilfredse elkunder, som søgte råd og vejledning til at klage.

Det er en stigning på 76 procent sammenlignet med året forinden.

»2022 var et lidt ekstemt år på grund af den overophedede situation på energiområdet. Vi har brugt rigtig meget tid på sager om telefonsalg og regningsklager,« siger Lars Arent, sekretariatsleder i Ankenævnet på Energiområdet, til B.T.

I nævnets seneste årsberetning kan man se en opgørelse over de 10 elselskaber, der blev rettet flest klager mod i 2022. Mange af dem er gengangere fra tidligere år.

De tre største klagemagneter i 2022 var selskaberne Modstrøm, Andel Energi og Velkommen.

10 elselskaber med flest klager Modstrøm: 47

Andel Energi: 39

Velkommen: 30

Norlys Energi: 25

Strømtid: 23

Aktiv Energi: 19

OK A.M.B.A.: 19

Power4U: 13

Vindstød: 11

B. energy: 9

Kilde: Ankenævnet for Energiområdet, årsberetning 2022

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra Modstrøm, men selskabet er ikke vendt tilbage.

Hos Velkommen skriver administrerende direktør, Thomas Søgaard, i en mail til B.T., at han ikke har ikke mulighed for at stille op til et interview. Og øvrigt synes han ikke, at der er mange kunder, der klager over Velkommen.

»Kunderne er naturligvis i deres gode ret til at klage, hvis de ikke er tilfredse, men det betyder jo ikke, at kunderne i alle tilfælde har ret i deres klager,« skriver Thomas Søgaard.

Hos Andel Energi mener man, at antallet af klagesager sidste år udgør en meget lille andel af selskabets samlede kundebase på cirka en million kunder.

»Selvom det er en ekstrem lille del af vores kunder, der klager, forsøger vi selvfølgelig hele tiden at gøre det så godt som muligt for vores kunder,« skriver Rasmus Avnskjold, der er presseansvarlig i Andel Energi, i en mail til B.T.

Han erkender dog, at det tilbage i efteråret var svært for kunderne at komme i telefonisk kontakt med selskabet.

Det gjorde mange kunder frustrerede og gav anledning til klager, forklarer Rasmus Avnskjold.

»Alene i Andel Energi havde vi nogle dage over 3.000 opkald på en time. Det er heldigvis blevet bedre. Dels er priserne faldet, og dels har vi i Andel Energi opbemandet vores kundeservice blandt andet med flere kollegaer. Vi kan ganske enkelt håndtere flere daglige kundehenvendelser nu, end vi kunne tilbage i efteråret,« lyder det.

Ifølge Ankenævnet på Energiområdets årsberetning oprettede nævnet i alt 341 elforsyningssager i 2022, hvilket er over dobbelt så mange som i de to forudgående år.

Tallene viser desuden, at forbrugerne i stigende omfang får medhold i deres klagesager ved nævnet.

Sidste år lå medholdsprocenten på 48 procent, mens den til sammenligning var på 30 procent i 2020.